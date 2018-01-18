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January 18, 2018 / 8:28 AM / a day ago

台湾债市：10年现券殖利率收低终止连四弹，大行买冷券引轧空行情

2 分钟阅读

    * 10年券106/9期殖利率收低，终止连四弹
    * 新券107/2首日发行前交易殖利率高于现券
    * 一大银行布局中长期冷券，引爆轧空行情
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.05-1.13%

    路透台北1月18日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周四震荡收低，终止连四弹。交易员称，随殖利率连数日弹升，吸引大型银行投资盘进场，触动1.10%以上的空单回补，尾盘殖利率急挫至1.05%附近，短线观察重点在美债走势及投资盘动向。
    
    而今天首日发行前交易的10年券107/2期殖利率则收在1.0640%，高于现券的1.0575%；成交132.5亿台币，日高在1.1265%，日低则为1.0621%。
    
    一大型银行交易员证实，随殖利率弹高，今天逢高的确有酌量布局存续期间10年期以上的中长期冷券，倘若殖利率有再打高，将持续进场布局。
    
    〞听说有大型银行进来买冷券，大家看到他们一出手，心情就安定很多。〞一大型证券商交易员说，〞早上1.10%以上去放空的人受不了了，尾盘就进来回补了，今天算是小轧空啦。〞
    
    他并称，今天10年106/9期殖利率跌至1.05%附近即止跌，主要是往下要追的人不多，加上1月台债能见度太差，短线应不易跌破1.05%压力区。
    
    另一大型银行交易员指出，因这波殖利率短线弹幅不小，且以10年券殖利率弹至1.0-1.10%间已相当合理，早盘弹高到1.10%以上即吸引大型行库卖盘进场，〞上去多少会出来拿一点啦，相信大家想法都一样，1.10%价格很合理，只是没有想到今天轧到那么深。〞
    
    他并称，因新一期10年券107/2期仅发行250亿台币，发行前交易大家都磨刀霍霍，但这期筹码非常少，空单见好就收，毕竟未来情势很难预料，但1.05%附近有压。
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.70-0.73%；10年券107/2期发行前交易殖利率区间料在1.05-1.13%。        
    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5   107/1                      -2.90     0.7250%   0.7250-*0.7700%      20.5
 10   106/9                      -3.36     1.0575%   1.0575-*1.1090%        54
  *表创该期券交易以来新高
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0640%
   5     107/1                       0.7250%
   2     106/7                      没有成交
       
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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