台湾债市：10年现券殖利率收低终止连四弹，大行买冷券引轧空行情

* 10年券106/9期殖利率收低，终止连四弹 * 新券107/2首日发行前交易殖利率高于现券 * 一大银行布局中长期冷券，引爆轧空行情 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.05-1.13% 路透台北1月18日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周四震荡收低，终止连四弹。交易员称，随殖利率连数日弹升，吸引大型银行投资盘进场，触动1.10%以上的空单回补，尾盘殖利率急挫至1.05%附近，短线观察重点在美债走势及投资盘动向。 而今天首日发行前交易的10年券107/2期殖利率则收在1.0640%，高于现券的1.0575%；成交132.5亿台币，日高在1.1265%，日低则为1.0621%。 一大型银行交易员证实，随殖利率弹高，今天逢高的确有酌量布局存续期间10年期以上的中长期冷券，倘若殖利率有再打高，将持续进场布局。 〞听说有大型银行进来买冷券，大家看到他们一出手，心情就安定很多。〞一大型证券商交易员说，〞早上1.10%以上去放空的人受不了了，尾盘就进来回补了，今天算是小轧空啦。〞 他并称，今天10年106/9期殖利率跌至1.05%附近即止跌，主要是往下要追的人不多，加上1月台债能见度太差，短线应不易跌破1.05%压力区。 另一大型银行交易员指出，因这波殖利率短线弹幅不小，且以10年券殖利率弹至1.0-1.10%间已相当合理，早盘弹高到1.10%以上即吸引大型行库卖盘进场，〞上去多少会出来拿一点啦，相信大家想法都一样，1.10%价格很合理，只是没有想到今天轧到那么深。〞 他并称，因新一期10年券107/2期仅发行250亿台币，发行前交易大家都磨刀霍霍，但这期筹码非常少，空单见好就收，毕竟未来情势很难预料，但1.05%附近有压。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.70-0.73%；10年券107/2期发行前交易殖利率区间料在1.05-1.13%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -2.90 0.7250% 0.7250-*0.7700% 20.5 10 106/9 -3.36 1.0575% 1.0575-*1.1090% 54 *表创该期券交易以来新高 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0640% 5 107/1 0.7250% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)