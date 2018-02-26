台湾央行：未来挑战在如何妥适因稳资本移动对双率等的冲击--总裁

路透台北2月26日 - 台湾央行总裁杨金龙周一称，全球化所带来的影响持续存在，未来要如何妥适因应资本移动对汇率、利率，及对金融稳定的冲击，是央行很大的挑战；另近年来金融科技快速发展，未来将透过大数据，甚至人工智慧等技术，协助央行更有效地预测和分析经济金融状况。

央行上午举行新旧任总裁交接仪式，台湾央行史上任期最久的前总裁彭淮南正式退休，并转任顾问，由副总裁杨金龙接任总裁职务，并于2023年2月任期届满。

〞个人必须强调，货币政策无法，也不应单独担负经济发展的职责。〞杨金龙在交接仪式致词时说，〞而必须与财政政策、经济政策（特别是产业政策）相互搭配，才能发挥最大效果。〞

他并称，全球化不仅影响实质面的供应链，更深深影响货币金融面，依过去经验显示，资本移动不只困扰小型开放经济体的金融稳定，甚至是若干新兴市场发生危机的导火线。因此，未来如何妥适因应资本移动对汇率、利率，以及对金融稳定的冲击，仍然是央行很大的挑战。

另外，对于近年金融科技快速发展，他表示，目前金融科技虽对央行政策的影响不大，但未来的发展可能改变金融中介营运模式，甚至整个金融产业的结构；另对支付产业的基础设施，甚至货币政策传递的有效性，也都可能产生冲击，进而影响货币稳定与金融稳定。

因此，杨金龙说，未来除将密切关注金融科技可能加在央行的挑战外，亦将善用监理科技来强化总体审慎监理，且透过大数据，甚至人工智慧等技术，协助央行更有效地预测和分析经济金融状况。

杨金龙现年65岁，拥有英国伯明翰大学经济研究所博士学位；任职央行副总裁前，曾任央行驻伦敦代表办事处主任、央行行务委员及央行业务局副局长等职。

而卸下央行总裁职务的彭淮南则称，台湾是高度开放的小型经济体，深受全球经济金融波动的影响；面对的全球化所带来的高度挑战，央行有必要采行管理浮动汇率制度，而且在必要时实施一定程度的资本管理，以保有货币政策的自主性。

〞大国的货币政策会产生全球金融循环(global financial cycle)，导致跨国资本经常大幅移动，波及其他国家。〞彭淮南说，〞无论采行何种汇率制度，都难以达成货币政策的自主性；这也是我们在推动政策时，经常遭遇到的困难。〞

不过，彭淮南在交接仪式结束后，随即转往刚装潢好的顾问室上班，展开〞彭顾问第一天〞；但对于媒体相关询问则不愿做任何回应。(完)