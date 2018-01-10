台湾央行：研究区块链或其应用在大额支付系统的可行性--副总裁

路透台北1月10日 - 台湾央行副总裁杨金龙周三称，金融科技崛起对央行货币政策管理是一大挑战，台湾央行将会试验区块链或DLT(分散式帐本技术)等应用在台湾大额支付系统的可行性，也将持续推广各种电子支付工具。

他在一研讨会中表示，已成立网路金融资讯工作小组和数位金融研究小组，关注金融科技发展，并将运用大数据研拟对策提升政策品质。

〞金融科技对央行影响是机会也是挑战，...央行可以利用大数据和人工智慧技术，协助央行实现物价稳定及金融稳定的目的。〞他说。

杨金龙指出，虚拟通货可能取代实体货币，其影响包括央行的铸币税收入可能减少，并取代银行存款与中介清算，影响准备金的供需；此外货币乘数也将有结构性变化、并改变货币流通速度、货币与最终目标关系产生变化。

〞它可能挤压商业银行的存款，以致无法发挥贷放功能，〞他称。

至于央行是否发行法定数位货币的议题，杨金龙表示，在未确定法定数位货币生态系统运作顺畅及安全无虞下，且不致对金融和经济产生负面冲击前，各国均不会贸然实施。

〞法定数位货币要达到一定经济规模，...是一项庞大的工程，其成本效益要斟酌，要采用何种技术也须再研究和测试。〞他说。

他补充表示，根据统计结果，各国近年通货余额对名目GDP的比率均成长，显示民众对现金的需求仍很强，央行仍将关注电子支付的需求度。

台湾央行资料显示，截至今年1月9日全球高达1,300种虚拟通货，总市值估达7,543亿美元，其中以比特币居首，占比达34%。

DLT(分散式帐本技术,distributed ledger technology)是应用在资本市场最重要的区块链技术，该技术可以移除当前市场基础设施中的效率极低和成本高昂的部分，区块链是利用该技术的应用。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)