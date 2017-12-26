台湾央行：银行承做购屋及建筑贷款余额创新高，因建商让利及年底换屋潮

路透台北12月26日 - 台湾央行周二公布，至11月底止，本地及外商银行承做购置住宅贷款及建筑贷款余额双双创新高，前者放款余额突破6.6兆台币，达6兆6,101.18亿台币，月增0.55%、年增4.51%。央行官员表示，主要是建商让利刺激买气，加上年底为交屋及换屋潮，整体而言房市景气趋稳。

本地和外商银行承做建筑余额则达到1兆（万亿）7,113.75亿台币，月增0.47%、年增4.13%。

〞部分建商有让利，之前因有民俗月的因素，部分交易递延到11月，加上第四季是台湾房市传统交易旺季。〞台湾央行经济研究处副处长吴懿娟说，〞今年房市成交有稍微增加，但主要是自住型的。〞

她并称，在部分建商让利之下，11月包含台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市及桃园市等六大都会区房屋移转栋数均呈有成长，月增率为24%，年增率亦达10%。

一不愿具名大型银行高层即称，建商让利、降低房屋售价刺激买气，带动银行房贷量明显成长，加上近来不少重划区释出土地标售地价明显走跌，建商让利出清部分余屋，在换取现金后再购入价格相对较低的土地，亦带动银行土建融(购地及建筑)贷款成长。

〞我们发现，过去半年来购屋和土建融(购地及建筑融资)都快速成长，因为建商议价空间出来了，客户感受到建商让利，带动房市买气。〞他对路透说。

另一大型行库主管亦称，近来建商确有不少让利刺激买气，〞完全是看价格，建商如果愿意让利，销售率就不错，但表面牌价还是高高挂，但议价空间也大。〞

不过，他们提醒，因美国联储局(FED)在升息且缩表，明年不确定因素较多，包括资金可能回流美国，抑或是台湾央行不排除在明年中升息等均不利房市，银行将注意风险控管。(完)