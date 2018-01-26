台湾数据：去年12月景气信号由绿灯降为黄蓝灯，经济可望温和成长--国发会

路透台北1月26日 - 台湾国家发展委员会周五表示，去年12月景气对策信号综合判断分数为22分，较上月修正后的23分减少1分，灯号由绿灯转呈黄蓝灯。国发会认为，惟景气领先、同时指标仍持续上升，显示当前景气仍维持复苏。

展望未来，国发会指出，全球经济在先进与新兴国家同步复苏带动下，主要机构普遍预测2018年可略优于去年，有助维系出口动能。惟主要国家贸易政策的动向、全球金融情势的变化及地缘政治风险等不确定因素影响，值得关注。

至于内需方面，国发会认为，半导体业者可望持续投入先进制程投资，加以政府积极排除投资障碍，推动前瞻基础建设、落实产业创新发展计画等，活络加速投资台湾动能。

国发会并表示，随着企业获利好转有助于企业加薪与股利发放，以及就业情势稳定，可望带动民间消费。根据各主要机构最新预测，今年经济与去年相当，可望续呈温和成长。

景气对策信号系以类似交通号志之五种不同信号灯表示目前景气状况，其中〞绿灯〞表示景气稳定、〞红灯〞表示景气热络、〞蓝灯〞表示景气低迷，至于〞黄红灯〞和〞黄蓝灯〞二者均为注意灯号。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw) (记者 董永年; 审校 乔艳红)