台湾数据：11月景气信号由绿灯降为黄蓝灯，惟景气维持复苏--国发会

路透台北12月27日 - 台湾国家发展委员会周三表示，11月景气对策信号综合判断分数为22分，较上月减少1分，但灯号由连续三个月的绿灯，转为注意灯号的黄蓝灯。国发会认为，目前景气领先、同时指标仍持续上升，显示景气仍维持复苏。

展望未来，国发会指出，国际景气稳定回升，全球贸易量可望续增，以及新兴应用商机持续发酵，可望推升明年出口动能；惟需注意主要国家货币政策正常化、民粹政治风潮及地缘政治不确定性升高等风险。

至于内需方面，半导体业者增加先进制程投资，加上政府积极改善投资环境等措施，有助民间投资增温；此外，藉由前瞻基础建设、产业创新发展计划之推动与落实，整体投资力道将明显扩增。民间消费在就业情势改善与跨年、农历春节商机激励下，可望增加买气。

国发会并表示，整体而言，各主要预测机构上修今、明年经济成长率，显示经济仍属稳健，未来景气审慎乐观。

景气对策信号系以类似交通号志之五种不同信号灯表示目前景气状况，其中〞绿灯〞表示景气稳定、〞红灯〞表示景气热络、〞蓝灯〞表示景气低迷，至于〞黄红灯〞和〞黄蓝灯〞二者均为注意灯号。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 张喜良)