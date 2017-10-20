台湾新债：台电85亿台币绿债发行获批，创今年最大绿债发行规模--柜买中心

路透台北10月20日 - 台湾柜买中心周四稍晚公布通过台电绿色债券的资格认可，此次发行上限总额为85亿台币，发行期限不超过10年期，预定在12月中旬发行并开始柜台买卖，将成为台湾今年绿色债券发行规模最大的企业。

柜买中心新闻稿并表示，本次台电规划申请发行绿色债券，资金用途将用于通霄电厂更新扩建计画、大潭电厂增建燃气复循环机组发电计画、台中发电厂既有机组空污改善工程计画等10项计画，分别符合温室气体减量、污染防治与控制及再生能源及能源科技发展等三大类之绿色投资计画。

两位消息人士周一向路透表示，台湾电力公司今递件申请发行不超过10年期绿色债券的资格认可，发行金额以85亿台币为上限，预计该档绿色债券将在11月完成定价、12月中旬正式发行。

台湾另一大型公司债发行单位--中油公司8月开标的五年期、七年期及10年期公司债得标利率分别为0.89%、1.04%和1.16%，皆标低于预期并同创历史标售低位；其中10年券为台湾首档生产企业发行绿色债券。

目前台湾已有六档绿色债券挂牌，包括玉山银、永丰银分别发行6,000万美元、4,500万美元国际板绿色债券，中国信托银、凯基银各发行10亿台币绿色债券，及中油发行28亿台币10年期绿色债券。

此外，法国东方汇理银行绿色债券7月间挂牌成首档外国发行人发行的绿色债券，并同步于伦敦交易所挂牌交易。(完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)