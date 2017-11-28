台湾汇市：出口商大举抛汇扶助台币收创逾三年新高，短线料挑战30元大关

* 台币兑美元续收升，创逾三年两个月新高 * 外资持续卖超台股，净汇出逾一亿美元 * 出口商抛汇及海外基金赎回，台币看升 * 明日台币兑美元区间料在29.980-30.020 路透台北11月28日 - 台币兑美元周二连二日收升，并创三年两个月新高。交易员表示，在外资 净汇出逾1亿美元、出口商大举抛汇的两股力量对决之下，出口商略胜一筹，台币终场收小升；预计短线台币 将挑战30元整数大关。 一资深汇银人士称，外资今天扩大台股卖超，午后明显偏汇出，出口商和海外基金赎回款则进场抛售美元 ，带动台币走扬，收盘仍守稳在30元以上。 〞出口商出来卖很多啊，大家都很紧张，外资继续进来买啊，(美元)还是买不下来，但30元大关可能不保 。〞一大型银行交易员说。 他们表示，今天除出口商大卖美元外，另一股来自海外基金赎回款的卖汇力道亦相当强劲，促使台币进一 步走升，外资则逢低买入美元，午后再度上演〞土洋大对决〞戏码，短线台币有望升破30元整数关卡。 另对于市场关注的谷歌收购宏达电投资款动向方面，一资深汇银人士说，美国Alphabet旗下的谷歌<GOOGL .O>收购台湾宏达电(HTC)旗下智慧手机部门的11亿美元收购款，已确定将直接以外币交易，即不会 结售为台币；同时，台湾投审会官员亦称，谷歌已向投审会提出申请，预计年底前将完成审核。 美国Alphabet旗下的谷歌今年9月下旬宣布，将以11亿美元收购台湾宏达电(HTC)旗下 为其开发Pixel智能手机的部门。 周二台币兑美元收在30.001，创三年两个月新高，此前收盘新高为2014年9月4日的29.972。 台湾股市周二连二日收低且正式跌破月线，加权股价指数收跌0.41%,至10,707.07点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超84.57亿台币，连三个交易日卖超共计198.05亿台币； 上交易日为卖超82.89亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进 一步缩减；一个月美元/台币远汇报29.882/29.922，上日收在29.956。 交易员预估，明日台币兑美元交易区间主要在29.980-30.020。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.001 30.006 29.988-30.002 29.999 7.25 5.45 司 元太外汇经纪公 30.000 30.004 29.990-30.005 30.000 4.495 3.11 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.095/-0.080 美元/台币六个月期 -0.390/-0.360 -0.410/-0.375 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)