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台湾汇市：出口商大举抛汇扶助台币收创逾三年新高，短线料挑战30元大关
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#亚洲
2017年11月28日 / 上午9点26分 / 1 天前

台湾汇市：出口商大举抛汇扶助台币收创逾三年新高，短线料挑战30元大关

2 分钟阅读

    * 台币兑美元续收升，创逾三年两个月新高
    * 外资持续卖超台股，净汇出逾一亿美元
    * 出口商抛汇及海外基金赎回，台币看升
    * 明日台币兑美元区间料在29.980-30.020

    路透台北11月28日 - 台币兑美元周二连二日收升，并创三年两个月新高。交易员表示，在外资
净汇出逾1亿美元、出口商大举抛汇的两股力量对决之下，出口商略胜一筹，台币终场收小升；预计短线台币
将挑战30元整数大关。
    
    一资深汇银人士称，外资今天扩大台股卖超，午后明显偏汇出，出口商和海外基金赎回款则进场抛售美元
，带动台币走扬，收盘仍守稳在30元以上。
    
    〞出口商出来卖很多啊，大家都很紧张，外资继续进来买啊，(美元)还是买不下来，但30元大关可能不保
。〞一大型银行交易员说。
    
    他们表示，今天除出口商大卖美元外，另一股来自海外基金赎回款的卖汇力道亦相当强劲，促使台币进一
步走升，外资则逢低买入美元，午后再度上演〞土洋大对决〞戏码，短线台币有望升破30元整数关卡。
    
    另对于市场关注的谷歌收购宏达电投资款动向方面，一资深汇银人士说，美国Alphabet旗下的谷歌<GOOGL
.O>收购台湾宏达电(HTC)旗下智慧手机部门的11亿美元收购款，已确定将直接以外币交易，即不会
结售为台币；同时，台湾投审会官员亦称，谷歌已向投审会提出申请，预计年底前将完成审核。
    
    美国Alphabet旗下的谷歌今年9月下旬宣布，将以11亿美元收购台湾宏达电(HTC)旗下
为其开发Pixel智能手机的部门。
    
    周二台币兑美元收在30.001，创三年两个月新高，此前收盘新高为2014年9月4日的29.972。
    
    台湾股市周二连二日收低且正式跌破月线，加权股价指数收跌0.41%,至10,707.07点。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超84.57亿台币，连三个交易日卖超共计198.05亿台币；
上交易日为卖超82.89亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进
一步缩减；一个月美元/台币远汇报29.882/29.922，上日收在29.956。
    
    交易员预估，明日台币兑美元交易区间主要在29.980-30.020。
    
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.001    30.006  29.988-30.002   29.999     7.25       5.45
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.000    30.004  29.990-30.005   30.000    4.495       3.11
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070               -0.095/-0.080
 美元/台币六个月期            -0.390/-0.360               -0.410/-0.375
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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