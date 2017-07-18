台湾汇市：台币中止连两日下跌，外资汇出现金股利效应不明显

* 台币中止连两日下跌，美元跌至10个月低位 * 外资汇出现金股利效应不明显，周四前仍待观察 * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.500 路透台北7月18日 - 台币兑美元周二收升，中止连两日下跌走势。交易员称，台币虽面临外资汇 出台积电现金股利的压力，但因有美元跌至10个月低位的利多加持，仍能以小幅升值作收。 他们表示，虽然外资一早的确有汇出现金股利需求，令台币以跳空下跌开出，但本已疲弱的美元又因美国 总统特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫而下跌，反而吸引外资汇入，使得市场期待的现金股利汇出 效应并不明显。 〞有点傻眼，以前外资是在台积电配发股利前两天就开始买美元，今天却没有看到明显的FLOW。〞一外商 银行交易员说。 另一大型银行交易员也称，今日外资汇出的需求不明显，而且有进有出。市场原本期待台币因外资汇出现 金股利而明显走贬的画面没能出现太久，惟纵然如此，出口商还是将美元卖单挂在30.400以上价位，认为周四 前，台币走贬的机率仍然存在。 该交易员指出，根据过去经验，每年外资都会因应台积电配发现金股利有汇出需求，因此出口商也都已准 备好美元部位供应给外资。 〞这次好像生不逢时，能撑在这就算万幸了。〞大型银行交易员说。 交易员表示，由于台积电要到周四才会配发现金股利，此前市场仍会有外资汇出的预期，且若美元一旦跌 深反弹，台币仍有跌向30.600的机会。 台积电周二表示，将于20日(周四)发放的现金股利，采现股配发台币、美国存托凭证(ADR)配美元的方式 发放。外资持股扣除ADR后，料将领取约1,044.74亿台币现金股利。 多数亚币周二小幅走高，因美元再次承压。泰铢触及逾两年新高，韩元升至一个月高位。 韩元兑美元周二扩大涨幅，创下近五周收盘高位，因美元全线承压。韩元/美元在本地市场 收报1,123.1韩元，较周一收盘水准1,128.3上涨0.5%，这是6月15日以来的最高收位。 台湾股市加权股价指数今日收高0.23%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资 在台股买超10.70亿台币，连两个交易日买超共21.47亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月 美元/台币远汇报30.334/30.374，上日收在30.377。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.370 30.419 30.343-30.530 30.530 4.81 5.96 司 元太外汇经纪公 30.369 30.419 30.345-30.490 30.490 3.26 3.44 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.150/-0.110 -0.100/-0.070 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)