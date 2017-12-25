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台湾汇市：台币以平盘作收，进口商承接美元抵销出口商抛汇力道
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December 25, 2017 / 8:33 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币以平盘作收，进口商承接美元抵销出口商抛汇力道

2 分钟阅读

    * 台币兑美元以平盘作收，圣诞节交易清淡
    * 进口商承接美元抵销出口商抛汇力道
    * 明日台币主要交投区间在29.900-29.960

    路透台北12月25日 - 台币兑美元周一以平盘作收。交易员指出，圣诞节假期市场交投清淡，盘面由实质需求主导，出口商年底前持续抛汇，但进口商也逢低承接美元，抵销了台币的升值力道。
    
    他们表示，时序进入年底，外资多已休假，在股市、汇市的着墨都不多，且今日新加坡、韩国等市场都休市，台币缺乏外部因素指引，整日仅在狭幅区间内低量整理。   
    
    〞出口商会卖(美元)到最后一天，台币继续往升值方向测试。〞一位大型银行交易员说。    
    
    另一交易员指出，今日除了出口商持续抛汇，也有进口商的买盘，毕竟美元来到逾三年低位，逢低承接有利降低成本。此外，也有不少散户趁机买美元，令台币午后收敛升幅，甚至一度转贬，终场以平盘作收。    
    
    台湾股市周一微幅收低。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资今日在台股买超6.61亿台币，连续两个交易日买超共18.95亿台币。        

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇报29.782/29.802，上日收在29.761。    

    交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.900-29.960。    
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.968   29.968  29.935-29.980   29.980    5.25       5.53
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.965   29.967  29.932-29.967   29.952    2.38       3.50
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.135/-0.125               -0.135/-0.125
 美元/台币六个月期            -0.565/-0.535               -0.565/-0.535
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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