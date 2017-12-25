台湾汇市：台币以平盘作收，进口商承接美元抵销出口商抛汇力道

* 台币兑美元以平盘作收，圣诞节交易清淡 * 进口商承接美元抵销出口商抛汇力道 * 明日台币主要交投区间在29.900-29.960 路透台北12月25日 - 台币兑美元周一以平盘作收。交易员指出，圣诞节假期市场交投清淡，盘面由实质需求主导，出口商年底前持续抛汇，但进口商也逢低承接美元，抵销了台币的升值力道。 他们表示，时序进入年底，外资多已休假，在股市、汇市的着墨都不多，且今日新加坡、韩国等市场都休市，台币缺乏外部因素指引，整日仅在狭幅区间内低量整理。 〞出口商会卖(美元)到最后一天，台币继续往升值方向测试。〞一位大型银行交易员说。 另一交易员指出，今日除了出口商持续抛汇，也有进口商的买盘，毕竟美元来到逾三年低位，逢低承接有利降低成本。此外，也有不少散户趁机买美元，令台币午后收敛升幅，甚至一度转贬，终场以平盘作收。 台湾股市周一微幅收低。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资今日在台股买超6.61亿台币，连续两个交易日买超共18.95亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇报29.782/29.802，上日收在29.761。 交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.900-29.960。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.968 29.968 29.935-29.980 29.980 5.25 5.53 司 元太外汇经纪公 29.965 29.967 29.932-29.967 29.952 2.38 3.50 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.135/-0.125 -0.135/-0.125 美元/台币六个月期 -0.565/-0.535 -0.565/-0.535 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)