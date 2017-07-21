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18 天前
台湾汇市：台币先贬后收升，美元进一步走弱抵销外资汇出力道
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2017年7月21日 / 早上8点45分 / 18 天前

台湾汇市：台币先贬后收升，美元进一步走弱抵销外资汇出力道

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 台币先贬后收升，美元疲软缓和外资汇出力道
    * 下周留意FED议息会议与经济数据，外资是否续汇出
    * 下周台币兑美元区间料在30.300-30.600

    路透台北7月21日 - 台币兑美元周五收升，终止连两日下跌走势。交易员称，早盘虽有外资明显
汇出现金股利令台币走贬，但午后美元进一步走疲、韩元兑美元大涨，台币也转为以微幅升值作收。
    
    等候外资汇出现金股利多时的出口商，今日趁台币贬至30.500大举抛汇，使得台北与元太两大外汇经纪公
司成交量合计扩大至16.55亿美元，上日为13.43亿。
    
    针对下周台币走势，交易员认为，美元指数因欧洲央行总裁德拉吉讲话创低后存在反弹机会，不过
要留意美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开的议息会议，以及美国成屋、新屋销售、消费者信心指数、GDP
等重要经济数据对美元走势的牵引。    
    
     〞韩元升破1120价位，台币要不是有现金股利题材拖住，恐怕也升破30.300。〞一大型银行交易员说。
    
    交易员对德拉吉讲话打击美元一事表示不解。一外商银行交易员就指出，德拉吉的语调偏向鸽派，但市场
却抓着秋季将讨论调整欧洲央行超宽松货币政策作文章，美元的反映似乎有点过度，有存在跌深反弹的空间。
    
    
    此外，下周台币仍将受制于上市公司发放现金股利的效应。一资深汇银人士表示，虽然本周台币已因外资
汇出现金股利呈现贬值走势，但效果并不如市场预期，也就是说，仍有不少资金停留在帐上等待运用。
    
    〞基本上外资若不汇出，就会减少汇入的金额。〞该人士说。
    
    台币少了外资汇入的加持，8月底前又有外资汇出现金股利的压力，一银行交易员认为，近期台币看贬的
机率还是高些。
    
    至于下周出口商是否仍有月底抛汇卖压，一外商银行交易员表示，本周已有不少出口商将美元部位卖给外
资，抛汇卖压或许已经提前消化。
    
    但也有银行交易员认为，今日没能卖在30.500价位的出口商，下周有可能伺机而动，因此不要期待台币会
出现多明显的贬值幅度。    
    
    在台积电巨额现金股利发放后，下周五有富邦金将发放204.67亿台币、台达电<2308.
TW>发放129.9亿台币现金股利。    

    多数亚币周五微涨，周四欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话推升欧元/美元，亚币随之跟进。
。韩元兑美元大涨，本地市场收盘时报1,118.2，较周四收盘价1,125.5上涨0.7%。
    
    台湾股市加权股价指数今日收跌0.60%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资
在台股卖超48.13亿台币，连两个交易日卖超共60.26亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个月美
元/台币远汇报30.348/30.389，上日收在30.370。
    
    交易员预估，下周台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.600。    
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.451    30.457  30.390-30.521   30.430    10.98       9.16
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.451    30.459  30.400-30.520   30.400     5.57       4.27
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.035/-0.025               -0.010/0.000
 美元/台币六个月期          -0.170/-0.140              -0.120/-0.090
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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