台湾汇市：台币兑美元与股市早盘联袂走升，对全球贸易战的忧虑和缓

路透台北3月6日 - 台币兑美元周二早盘小升。交易员表示，全球贸易战的忧虑和缓，带动股市弹升，新兴市场货币也同步反弹，台币跟随韩元走强。

汇银人士指出，台股盘中升逾1%，台币则在29.250附近见到出口商的抛汇卖压。只不过，目前市场买卖美元力道都不大，台币未见明确方向。

一位小型商银交易人士说，〞实质买卖盘出来一下后就没有了，〞

另一家外商银人士指出，目前买卖美元的力道都不算大，虽然出口商今日逢美元高位有些抛汇卖压，惟预估靠近3月底，出口商仍会有抛汇需求。

本地时间10:41，台币兑美元升3.6分，报29.256；开盘后约一小时台北外汇交易成交1.29亿美元，上日同期约成交0.66亿美元。台股加权指数则涨1%。

韩元兑美元周二本地平台升值，公债收益率(殖利率)上升，因市场关于特朗普计划征收钢铝关税的担忧缓解。韩元兑美元报1,075.9，上日收在1,082.0；韩国综合股价指数(KOSPI)亦上涨。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.126/29.196，上日收在29.189。

美元兑日圆周二微升，贸易战疑虑消退带来支撑。之前美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，引发对贸易战的担忧。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.220-29.300。

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—《全球汇市》美元兑日圆反弹，贸易战疑虑消退构成支撑(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)