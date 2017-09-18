台湾汇市：台币兑美元出量收小贬，外资股利汇出惟出口商抛汇略有撑

* 本洋大对决，台币兑美元出量震荡收小贬 * 外资股利大举汇出，出口商进场狂抛美元 * 美FED开会前市场仍偏观望，台币区间整理 * 明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.150 路透台北9月18日 - 台币兑美元周一出量收小贬。交易员表示，在外资股利大举汇出，出口商则 进扬大抛美元，再加上收盘前一厂商进场大买美元，促使台币震荡收小贬；短线观察重点除股利是否续汇出外 ，主要还是观察美联储利率决策，料开会前市场仍偏观望。 他们指出，今天国际美元走势偏弱，韩元等亚币大多呈升值走势，台币一大早即有来自一大型美系银行的 强劲美元买盘，拖累台币走低，但出口商纷纷进场抛出美元，汇市再度上演〞土洋大对决〞戏码。 〞哇，有一家外商银行今天简直是称霸市场，一路大买美元，让做空美元的人都被轧到不行，日中都被迫 回补美元。〞一大型银行交易员说，〞他们今天买汇的量真的超大，没办法啊，有人真的有(买汇)需求啊。〞 两位资深汇银人士均称，今天韩元等亚币均走升，惟台币走势相对偏弱，主要外资有较大额的股利汇出， 一外商银行进场狂买美元，而出口商则站在卖方，市场美元供需大致平衡，台币陷区间狭幅波动。 前述一资深汇银人士称，尾盘该外商银行另一客户(厂商)突然大买美元，台币应声跌破30.100大关，且以 盘中最低价作收；〞大概是那个客户不相信韩元等都在升值，台币怎么可能独弱，盘中一直等、等、等，但等 到最后没有办法了，尾盘只好进来买美金了。〞 他们并称，今天外资大买美元，出口商则狂抛汇，由于美元换手非常积极，最后外资略胜一筹，台币出量 收贬。 另一资深汇银人士则称，外资利汇出力道虽强，但出口商抛汇力道也不弱，否则以今天有巨额的股利汇出 ，台币恐将贬值逾两角。 台湾股市周一连续第三日收涨，创27年逾五个月高位，加权股价指数收涨0.48%。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超29.51亿台币，中止连五日卖超；上交易日修正后 为卖超8.61亿台币。 亚币周一大多小幅波动，因美元徘徊在七周高位附近，而且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议 到来前市场愈发谨慎。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩增； 目前一个月美元/台币远汇报29.941/30.000，上日收在29.969。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.150。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.108 30.075 30.020-30.108 30.049 9.04 7.71 司 元太外汇经纪公 30.108 30.076 30.020-30.108 30.025 4.455 3.49 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.115/-0.100 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.385/-0.350 -0.360/-0.320 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)