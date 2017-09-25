台湾汇市：台币兑美元受韩元带动收小升，等待国际美元走出方向

* 韩元回稳小升带动台币收扬 * 出口商美元卖压稍大，外商银略鹊有买汇 * 台币兑美元明日主要区间料在30.130-32.230 路透台北9月25日 - 台币兑美元周一收盘小升。交易员表示，韩元回稳小升带动亚币 走扬，出口商季底逼近下亦有抛汇，惟外商银大多买汇限缩升幅，全日成交偏淡。市场等待国际美元走出进一 步方向。 汇银人士表示，今日出口商抛汇压力颇大，反观外商银行则是买卖美元皆有，但双向的量能皆不多。目前 国际美元暂未见明确方向，各方认为台币将陷于盘整，区间先估落在30.000-30.250。 〞出口商一直压住上面的价格。〞一位小型商银交易员说。 他们表示，今日外商银虽买卖美元皆有，但全日下来倾向是小幅汇出。今日台股已是连续第二天 的大跌逾1%，外资也卖超股市，但汇市目前尚未见到剧烈且持续的汇出。外资后续动向值得关注。 台湾股市周一连两日大跌逾1%，再创逾一个月新低。分析师称苹果因新款智慧手机iphone8销售 不乐观，苹果概念股续大跌；外资及陆资在台股卖超41.85亿台币，连五个交易日卖超共278.24亿台币。 韩元兑美元收报1,131.8，上日收在1,136.5；台股加权指数则跌1.09%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘；目 前一个月美元/台币远汇报30.087/30.157，上日收在30.069。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.130-32.230。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.172 30.191 30.155-30.195 30.164 5.13 5.49 司 元太外汇经纪公 30.173 30.191 30.155-30.194 30.160 3.19 2.84 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.105/-0.085 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.400/-0.360 -0.355/-0.335 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)