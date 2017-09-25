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台湾汇市：台币兑美元受韩元带动收小升，等待国际美元走出方向
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#亚洲
2017年9月25日 / 上午9点00分 / 1 个月前

台湾汇市：台币兑美元受韩元带动收小升，等待国际美元走出方向

2 分钟阅读

    * 韩元回稳小升带动台币收扬
    * 出口商美元卖压稍大，外商银略鹊有买汇
    * 台币兑美元明日主要区间料在30.130-32.230

    路透台北9月25日 - 台币兑美元周一收盘小升。交易员表示，韩元回稳小升带动亚币
走扬，出口商季底逼近下亦有抛汇，惟外商银大多买汇限缩升幅，全日成交偏淡。市场等待国际美元走出进一
步方向。
    
    汇银人士表示，今日出口商抛汇压力颇大，反观外商银行则是买卖美元皆有，但双向的量能皆不多。目前
国际美元暂未见明确方向，各方认为台币将陷于盘整，区间先估落在30.000-30.250。
    
    〞出口商一直压住上面的价格。〞一位小型商银交易员说。
    
    他们表示，今日外商银虽买卖美元皆有，但全日下来倾向是小幅汇出。今日台股已是连续第二天
的大跌逾1%，外资也卖超股市，但汇市目前尚未见到剧烈且持续的汇出。外资后续动向值得关注。 
    
    台湾股市周一连两日大跌逾1%，再创逾一个月新低。分析师称苹果因新款智慧手机iphone8销售
不乐观，苹果概念股续大跌；外资及陆资在台股卖超41.85亿台币，连五个交易日卖超共278.24亿台币。
    
    韩元兑美元收报1,131.8，上日收在1,136.5；台股加权指数则跌1.09%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘；目
前一个月美元/台币远汇报30.087/30.157，上日收在30.069。
     
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.130-32.230。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.172    30.191  30.155-30.195   30.164     5.13       5.49
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.173    30.191  30.155-30.194   30.160     3.19       2.84
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.105/-0.085              -0.090/-0.080
 美元/台币六个月期           -0.400/-0.360              -0.355/-0.335
        
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