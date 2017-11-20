FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾汇市：台币兑美元大致收平，量缩盘整观望美国税改议案最新进展
频道
专题
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
半岛局势
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
国际财经
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
中国财经
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月20日 / 上午9点30分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元大致收平，量缩盘整观望美国税改议案最新进展

2 分钟阅读

    * 台币兑美元陷盘整终场大致收平
    * 量缩观望美国税改议案最新进展
    * 明日台币兑美元区间料在30.080-30.120

    路透台北11月20日 - 台币兑美元周一大致收平。交易员指出，今日台币随多数亚币在区间内窄
幅波动，且交投转淡较难带动台币跳脱既有区间，量缩观望美国税改议案最新进展，使台币暂在30.100上下整
理，关注国际美元后市及外资进一步动向。
    
    他们表示，由于美国税改议案前景尚未明朗，国际美元近日走势也受美国税改计划的不确定性打压，但台
币不敢轻举妄动，暂陷入狭幅区间盘整格局，量缩静待美国税改议案变数厘清。
    
    〞最近进口商有小买个几天，出口商要等25日过后才会比较明显。〞一位大型银行交易人士说。 
    
    另位官股银行交易员也称，除非美国税改议案出现明确进展，不然短线台币将陷入盘整格局，目前交易多
来自实质需求，观望心态转趋浓厚，且随着感恩节假期将至，外资交投也较显淡静，近期料台币盘整的可能性
较高。
    
    资金流向方面，他们指出，今日台币交投转趋淡静，场上仅见零星进/出口商实质买卖汇需求，至于外资
买卖汇交易皆有、方向也不明显，使台币暂在现有区间内窄幅波动。
    
    台湾股市周一收跌0.35%,至10,664.55点。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超25.59亿
台币；上交易日修正后为买超25.39亿台币。
 
    
    多数亚币周一表现温吞，因德国政局出现不确定性以及美国税改前景疑虑犹存，令市场人气黯淡。
韩元兑美元今收报1,100.6，上日收在1,097.5，因盘中外资需求逐渐减少，韩元回吐了稍早的涨幅
。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减
；目前一个月美元/台币远汇报29.909/29.949，上日收在29.897。
    
    交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在30.080-30.120。
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.102    30.101  30.081-30.120   30.120     5.34       6.41
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.100    30.100  30.081-30.100   30.088     2.60       4.34
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.105/-0.085               -0.120/-0.100
 美元/台币六个月期           -0.375/-0.335               -0.395/-0.355
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below