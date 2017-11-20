台湾汇市：台币兑美元大致收平，量缩盘整观望美国税改议案最新进展

* 台币兑美元陷盘整终场大致收平 * 量缩观望美国税改议案最新进展 * 明日台币兑美元区间料在30.080-30.120 路透台北11月20日 - 台币兑美元周一大致收平。交易员指出，今日台币随多数亚币在区间内窄 幅波动，且交投转淡较难带动台币跳脱既有区间，量缩观望美国税改议案最新进展，使台币暂在30.100上下整 理，关注国际美元后市及外资进一步动向。 他们表示，由于美国税改议案前景尚未明朗，国际美元近日走势也受美国税改计划的不确定性打压，但台 币不敢轻举妄动，暂陷入狭幅区间盘整格局，量缩静待美国税改议案变数厘清。 〞最近进口商有小买个几天，出口商要等25日过后才会比较明显。〞一位大型银行交易人士说。 另位官股银行交易员也称，除非美国税改议案出现明确进展，不然短线台币将陷入盘整格局，目前交易多 来自实质需求，观望心态转趋浓厚，且随着感恩节假期将至，外资交投也较显淡静，近期料台币盘整的可能性 较高。 资金流向方面，他们指出，今日台币交投转趋淡静，场上仅见零星进/出口商实质买卖汇需求，至于外资 买卖汇交易皆有、方向也不明显，使台币暂在现有区间内窄幅波动。 台湾股市周一收跌0.35%,至10,664.55点。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超25.59亿 台币；上交易日修正后为买超25.39亿台币。 多数亚币周一表现温吞，因德国政局出现不确定性以及美国税改前景疑虑犹存，令市场人气黯淡。 韩元兑美元今收报1,100.6，上日收在1,097.5，因盘中外资需求逐渐减少，韩元回吐了稍早的涨幅 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减 ；目前一个月美元/台币远汇报29.909/29.949，上日收在29.897。 交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在30.080-30.120。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.102 30.101 30.081-30.120 30.120 5.34 6.41 司 元太外汇经纪公 30.100 30.100 30.081-30.100 30.088 2.60 4.34 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.105/-0.085 -0.120/-0.100 美元/台币六个月期 -0.375/-0.335 -0.395/-0.355 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)