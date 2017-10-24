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台湾汇市：台币兑美元尾盘由升转贬续探两周新低，短线陷入狭幅盘整格局
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#亚洲
2017年10月24日 / 上午9点10分 / 1 天内

台湾汇市：台币兑美元尾盘由升转贬续探两周新低，短线陷入狭幅盘整格局

2 分钟阅读

    * 台币兑美元尾盘由升转贬续探两周新低
    * 月底消化出口商抛汇料陷入狭幅盘整
    * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.300

    路透台北10月24日 - 台币兑美元周二微收低并续探逾两周新低。交易员表示
，尾盘随着国际美元稍有转强，令台币小幅由升转贬，跌向30.270；惟出口商抛汇卖需仍待
消化，短线令台币陷入狭幅区间整理格局。
    
    他们指出，市场转趋关注美联储下任主席人选，在此不确定因素下，国际美元后市尚未
明朗、走势略显震荡，且尾盘日圆回弱可能使换汇潮再起，带动美元买盘回升，至于外资买
卖汇交易皆有，而出口商在台币升幅收敛至30.250时抛汇意愿略增，让台币维持横向盘整态
势。
    
    〞出口、外销订单表现佳，给予月底出口商抛汇力道支撑。〞一位大型商银交易员说。
 
    
    周二台币兑美元收在日低30.270，再创逾两周收盘低位，前波低位为10月6日的30.376
    
    另位大型银行交易员也称，午后有大型出口商进场抛汇，一度使台币回升至30.250附近
，但尾盘因美元稍见回升，致台币尾盘随日圆转为区间偏弱，月底前台币暂难跳脱既有区间
，毕竟月底出口商抛汇卖需尚待去化。
    
    台湾股市周二收涨0.08%报10,743.78点。证交所资料显示，外资及陆资在台股
买超7.62亿台币，连12个交易日买超共442.80亿台币。
    
     亚洲货币兑美元周二小涨，市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主
席人选，以及欧洲央行本周稍晚的会议，因此投资者暂不买入美元。其中韩元
兑美元收报1,127.4，较周一收盘价1,130.2上涨0.3%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.207/30.227，上日收在3
0.244。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.300。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.270    30.262  30.227-30.279   30.260     7.94       3.91
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.269    30.262  30.232-30.270   30.232     3.10       3.85
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.045/-0.035               -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期           -0.260/-0.230               -0.225/-0.195
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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