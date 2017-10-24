台湾汇市：台币兑美元尾盘由升转贬续探两周新低，短线陷入狭幅盘整格局

* 台币兑美元尾盘由升转贬续探两周新低 * 月底消化出口商抛汇料陷入狭幅盘整 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.300 路透台北10月24日 - 台币兑美元周二微收低并续探逾两周新低。交易员表示 ，尾盘随着国际美元稍有转强，令台币小幅由升转贬，跌向30.270；惟出口商抛汇卖需仍待 消化，短线令台币陷入狭幅区间整理格局。 他们指出，市场转趋关注美联储下任主席人选，在此不确定因素下，国际美元后市尚未 明朗、走势略显震荡，且尾盘日圆回弱可能使换汇潮再起，带动美元买盘回升，至于外资买 卖汇交易皆有，而出口商在台币升幅收敛至30.250时抛汇意愿略增，让台币维持横向盘整态 势。 〞出口、外销订单表现佳，给予月底出口商抛汇力道支撑。〞一位大型商银交易员说。 周二台币兑美元收在日低30.270，再创逾两周收盘低位，前波低位为10月6日的30.376 另位大型银行交易员也称，午后有大型出口商进场抛汇，一度使台币回升至30.250附近 ，但尾盘因美元稍见回升，致台币尾盘随日圆转为区间偏弱，月底前台币暂难跳脱既有区间 ，毕竟月底出口商抛汇卖需尚待去化。 台湾股市周二收涨0.08%报10,743.78点。证交所资料显示，外资及陆资在台股 买超7.62亿台币，连12个交易日买超共442.80亿台币。 亚洲货币兑美元周二小涨，市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主 席人选，以及欧洲央行本周稍晚的会议，因此投资者暂不买入美元。其中韩元 兑美元收报1,127.4，较周一收盘价1,130.2上涨0.3%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.207/30.227，上日收在3 0.244。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.270 30.262 30.227-30.279 30.260 7.94 3.91 司 元太外汇经纪公 30.269 30.262 30.232-30.270 30.232 3.10 3.85 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.260/-0.230 -0.225/-0.195 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)