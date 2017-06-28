台湾汇市：台币兑美元带量收跌近1角，随韩元等亚币回落及外资积极汇出

* 台币兑美元收跌近1角，连两日走贬 * 外资大举汇出，惟出口商抛汇收敛贬幅 * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.500 路透台北6月28日 - 台币兑美元周三带量收跌近1角，连二日走贬。交易员表示，欧洲央行总裁谈话暗示可能调整刺激政策，及美股纳斯达克指数重挫拖累台、韩股市，带动台币随韩元等亚币回落，外资积极汇出也拖累台币，而出口商抛汇卖盘涌现则收敛台币跌幅，后续关注国际股市表现。 他们并指出，今日汇市交投明显转趋热络，主要消化外资买汇需求及出口商在台币跌破30.400的抛汇卖需增强。短线暂且去化季底出口商抛汇卖需，料台币暂呈缓跌态势，明日有可能测试30.500整数关卡。 〞今天被出口商压在这边，明天预料也不会跑太远 。〞一位公营银行交易员说。 一位资深汇银人士表示，月底出口商抛汇卖需明显升温，且今日外资大举汇出令人意外，台股大跌外资却只小幅卖超15余亿台币，但汇出量能不小约逾2亿美元。 另位民营银行交易员也称，今日外资明显转趋汇出迹象，带动台币午后跌幅扩大，海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点皆由折价转为溢价，后续要观察国际股市跌势能否止稳，今日因亚股随美股重挫，使得风险性资产受挫。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇报30.465/30.485，上日收在30.368。 台湾股市周三收跌逾1%失守10,400点；证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股转为卖超15.51亿台币，中止先前连两日买超合计172.53亿台币。 多数新兴亚币周三下跌，追随亚洲股市的跌势，油价在早盘微跌，也抑制了风险偏好。亚洲股市周三下跌，在美国推迟医保改革议案表决后，美股受到重创。今日韩元兑美元本地收报1,144.0，为6月21日以来最低收位，较周二收盘价1,136.9下跌0.6%。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.438 30.341 30.375-30.445 30.410 8.72 6.08 司 元太外汇经纪公 30.439 30.338 30.370-30.440 30.394 5.095 3.43 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.105/-0.075 -0.185/-0.155 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜/罗两莎；审校 张喜良)