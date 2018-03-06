台湾汇市：台币兑美元微幅收升，对贸易战忧虑暂时缓解但外资仍汇出

* 全球贸易战暂时缓解，台币随亚币反弹 * 外资虽转买超台股，但仍偏汇出抑制台币升幅 * 明日交易区间料在29.230-29.300 路透台北3月6日 - 台币兑美元周二微幅收升。交易员表示，市场对全球掀起贸易战的忧虑暂时 缓解，令台币随亚洲新兴货币上扬，不过收盘前外资加大买汇力道令台币升幅缩减，几乎以日低点作收。 汇银人士指出，虽然今日外资在台股现货转为买超，但整体仍偏向汇出，但出口商见美元弹至29.270以上 就会抛汇，使得台币交投整日限缩在狭幅区间内，由于缺乏方向，成交量也较上日萎缩。 〞下午外资买，但尾盘出口商不多，所以(美元)就上去了。〞一位公股银行交易员说。 他表示，虽然市场对贸易战的忧虑暂时缓解，但后续仍要观察美国总统特朗普的态度是否软化。 一位小型商银交易人士则提及，午后人民币进一步趋弱，也是令台币升幅缩减的原因。 另一中型商银交易人士指出，人民币近期已累积可观涨幅，短期不排除获利回吐。外资在近尾盘之际的美 元买盘略强，汇出之势仍在持续，也略缩减今日台币兑美元的升幅。 他们预估，明日台币兑美元的交投区间料在29.230-29.300。 新兴亚洲货币周二大多走坚，此前美国共和党一位资深议员建议总统特朗普不要推进钢铝关税课征计划， 令人期望全球贸易战可能得以避免。 台湾股市周二收涨。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股转为买超37.26亿台 币 ，中止先前连四个交易日卖超共计307.41亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大；目前 一个月美元/台币远汇报29.210/29.220，上日收在29.189。 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 盘 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 29.287 29.292 29.240-29.288 29.249 5.13 5.96 司 元太外汇经纪公 29.287 29.292 29.242-29.287 29.250 2.93 3.35 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.485/-0.455 -0.480/-0.450 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年/高洁如; 审校 乔艳红)