台湾汇市：台币兑美元微幅收升，美元因税改忧虑偏弱且出口商抛汇

* 美国税改延宕忧虑持续干扰，美元偏弱 * 出口商抛汇有利台币，但须留意股市动向 * 下周台币兑美元区间料在30.100-30.300 路透台北11月10日 - 台币兑美元周五微幅收升，第二日上扬。交易员指出，美元受美国税改计 划可能延宕忧虑下跌，且出口商抛汇，令台币表现偏强。不过韩元兑美元走贬，以及外资仍卖超台 股，则抑制了台币的升值幅度。 展望下周台币走势，交易员认为，关注焦点仍将围绕在美国税改案可能延宕对金融市场造成的影响，尤其 要留意若是股市继续回落，外资是否有转为汇出的压力。 〞税改还是有很多变数，这对美元不是加分。〞一公股银行交易员说。 他指出，税改案延宕除对美元不利外，也对股市产生负面影响。虽然今日台股收盘跌幅收敛，外资卖超金 额也减少，但还是要观察美股表现，毕竟目前各国股市都处在历史高位附近，稍有风吹草动极易引发回档修正 ，外资也不排除有加大汇出的需求。 但另一商业银行交易员认为，除非台币加速贬值，否则以目前市场仍看空美元的趋势下，出口商只要见到 美元出现反弹，就会伺机抛汇。 〞现在进入iPhone X的出货高峰，那些苹果概念股企业手中美元部位很多。〞他说。 台湾股市周五微收跌续创半个月新低。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超17. 42亿台币，连三个交易日卖超共81.97亿台币。 多数亚洲货币周五持平，美国共和党参议员周四表示，希望在2019年下调企业税，时间晚于众议院提议的 2018年。韩元兑美元在本地结算平台报1,117.1，上日收报1,115.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日微幅收敛 ；目前一个月美元/台币远汇报30.125/30.140，上日收在30.154。 交易员认为，下周台币兑美元主要区间料在30.100-30.300。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.172 30.180 30.166-30.182 30.182 4.76 5.05 司 元太外汇经纪公 30.172 30.180 30.166-30.180 30.180 2.455 2.90 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.055/-0.040 美元/台币六个月期 -0.260/-0.220 -0.265/-0.230 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)