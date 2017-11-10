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台湾汇市：台币兑美元微幅收升，美元因税改忧虑偏弱且出口商抛汇
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2017年11月10日 / 早上8点29分 / 更新于 1 天前

台湾汇市：台币兑美元微幅收升，美元因税改忧虑偏弱且出口商抛汇

2 分钟阅读

    * 美国税改延宕忧虑持续干扰，美元偏弱
    * 出口商抛汇有利台币，但须留意股市动向
    * 下周台币兑美元区间料在30.100-30.300

    路透台北11月10日 - 台币兑美元周五微幅收升，第二日上扬。交易员指出，美元受美国税改计
划可能延宕忧虑下跌，且出口商抛汇，令台币表现偏强。不过韩元兑美元走贬，以及外资仍卖超台
股，则抑制了台币的升值幅度。
    
    展望下周台币走势，交易员认为，关注焦点仍将围绕在美国税改案可能延宕对金融市场造成的影响，尤其
要留意若是股市继续回落，外资是否有转为汇出的压力。
    
    〞税改还是有很多变数，这对美元不是加分。〞一公股银行交易员说。
    
    他指出，税改案延宕除对美元不利外，也对股市产生负面影响。虽然今日台股收盘跌幅收敛，外资卖超金
额也减少，但还是要观察美股表现，毕竟目前各国股市都处在历史高位附近，稍有风吹草动极易引发回档修正
，外资也不排除有加大汇出的需求。
    
    但另一商业银行交易员认为，除非台币加速贬值，否则以目前市场仍看空美元的趋势下，出口商只要见到
美元出现反弹，就会伺机抛汇。
    
    〞现在进入iPhone X的出货高峰，那些苹果概念股企业手中美元部位很多。〞他说。    

    台湾股市周五微收跌续创半个月新低。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超17.
42亿台币，连三个交易日卖超共81.97亿台币。
    
    多数亚洲货币周五持平，美国共和党参议员周四表示，希望在2019年下调企业税，时间晚于众议院提议的
2018年。韩元兑美元在本地结算平台报1,117.1，上日收报1,115.6。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日微幅收敛
；目前一个月美元/台币远汇报30.125/30.140，上日收在30.154。
    
    交易员认为，下周台币兑美元主要区间料在30.100-30.300。      
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.172    30.180  30.166-30.182   30.182     4.76       5.05
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.172    30.180  30.166-30.180   30.180    2.455       2.90
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.050/-0.030               -0.055/-0.040
 美元/台币六个月期           -0.260/-0.220               -0.265/-0.230
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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