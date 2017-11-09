台湾汇市：台币兑美元微收升，美国税改计划可能推迟令出口商抛汇

* 美国税改计划可能推迟，出口商抛汇 * 外资连两天卖超，留意是否有汇出需求 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200 路透台北11月9日 - 台币兑美元周四微幅收升。交易员指出，美国税改计划可能推迟的疑虑，令 出口商担心美元进一步走软而抛汇，带动台币呈现微幅升值走势，但外资持续卖超台股，也抑制了台币升幅。 交易员称，由于美国税改计画的不确定性，交易盘多呈现退场观望的态度。实质交易主导盘势，出口商在 30.200附近抛汇的意愿增加，但进口商则在30.150挂单承接。至于外资则是两边皆有操作，整体难脱量缩盘整 格局。 〞美国税改案进度牵动了市场走势，除了汇市外，股市也受影响。〞一位外商银行交易员说。 他表示，税改案若延宕，美元恐怕会偏弱，出口商今日抛汇意愿增加，就是基于这个原因。对股市的影响 也偏负面，外资已经连续两天卖超台股，接下来要观察卖超是否持续，并且扩大汇出的需求。 惟另一外商银行交易员指出，外资在9月已经汇出不少资金，时序进入年底，外资多准备放假，进一步大 举汇入或汇出的机会应该都不大。 台湾股市周四带量收跌失守10,800点大关，创近半个月新低。台湾证券交易所周四资料显示，外 资及陆资在台股卖超31.49亿台币，连两个交易日卖超共64.63亿台币。 亚洲货币周四受到抑制，美国总统特朗普重大税改计划可能推迟，投资者揣测这会给美元带来何种影响。 韩元兑美元在当地结算平台报1,115.6，上日也收报1,115.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日微幅扩大 ；目前一个月美元/台币远汇报30.102/30.131，上日收在30.100。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.180 30.187 30.171-30.200 30.200 5.05 4.57 司 元太外汇经纪公 30.180 30.186 30.171-30.192 30.189 2.90 2.73 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.265/-0.230 -0.260/-0.230 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)