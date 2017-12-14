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台湾汇市：台币兑美元微收扬，短线暂且消化进口商买汇需求收敛升幅
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#亚洲
December 14, 2017 / 9:25 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元微收扬，短线暂且消化进口商买汇需求收敛升幅

2 分钟阅读

    * 台币兑美元微收扬
    * 消化进口商美元买盘收敛升幅
    * 明日台币主要交投区间在29.950-30.050

    路透台北12月14日 - 台币兑美元周四微收扬。交易员指出，由于美联储维持未来几年利率前景
不变，带动台币随亚币走涨，惟进口商及散户等进场买汇收敛台币升幅，短线料台币现货暂在30元附近盘整，
至于海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度则联袂扩大。
   
    他们指出，今日台股扬升企图挑战半年线关卡，且韩元也走升，让台币再度挑战30元整数关卡，但油款等
进口商及银行间来自散户的买汇需求较多，略压抑台币升势，令台币现货表现相对稳定。
           
    〞看起来还要在30元僵持一下。〞一位民营银行交易员说。
    
     另位营银行交易员也称，目前油款及进口商在台币升破30元时买汇意愿较高，且银行间也有散户进场低
接美元，让台币暂难跳脱既有区间盘整格局。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决
策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储主席叶伦任期届满后，美联储理事鲍威尔将接任其职位。
   
    台湾股市周四收涨创逾一周新高并逼进半年线。。证交所资料显示，今日外资及陆资在台股
外资及陆资在台股转为买超28.80亿台币，中止连14个交易日卖超。
    
    新兴亚币兑美元周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在政策会议后对经济发出的谨慎看法拖累
美元。其中韩元兑美元今收报1,089.1，较上日收盘价1,090.7涨0.15%。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大
；目前一个月美元/台币远汇报29.868/29.938，上日收在29.866。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.950-30.050。
    
 16:00           台币/美元  上日收盘     波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                      亿美元   量／亿美
                                                                              元 
 台北外汇经纪公     30.006    30.026  29.972-30.008    30.000     5.36       5.18
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     30.007    30.026  29.975-30.008    29.975    3.845       3.24
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.100/-0.090               -0.085/-0.075
 美元/台币六个月期            -0.490/-0.460               -0.445/-0.415
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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