台湾汇市：台币兑美元微收扬，短线暂且消化进口商买汇需求收敛升幅

* 台币兑美元微收扬 * 消化进口商美元买盘收敛升幅 * 明日台币主要交投区间在29.950-30.050 路透台北12月14日 - 台币兑美元周四微收扬。交易员指出，由于美联储维持未来几年利率前景 不变，带动台币随亚币走涨，惟进口商及散户等进场买汇收敛台币升幅，短线料台币现货暂在30元附近盘整， 至于海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度则联袂扩大。 他们指出，今日台股扬升企图挑战半年线关卡，且韩元也走升，让台币再度挑战30元整数关卡，但油款等 进口商及银行间来自散户的买汇需求较多，略压抑台币升势，令台币现货表现相对稳定。 〞看起来还要在30元僵持一下。〞一位民营银行交易员说。 另位营银行交易员也称，目前油款及进口商在台币升破30元时买汇意愿较高，且银行间也有散户进场低 接美元，让台币暂难跳脱既有区间盘整格局。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决 策者预计短期内美国经济将加速增长。美联储主席叶伦任期届满后，美联储理事鲍威尔将接任其职位。 台湾股市周四收涨创逾一周新高并逼进半年线。。证交所资料显示，今日外资及陆资在台股 外资及陆资在台股转为买超28.80亿台币，中止连14个交易日卖超。 新兴亚币兑美元周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在政策会议后对经济发出的谨慎看法拖累 美元。其中韩元兑美元今收报1,089.1，较上日收盘价1,090.7涨0.15%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大 ；目前一个月美元/台币远汇报29.868/29.938，上日收在29.866。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.950-30.050。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.006 30.026 29.972-30.008 30.000 5.36 5.18 司 元太外汇经纪公 30.007 30.026 29.975-30.008 29.975 3.845 3.24 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.090 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.490/-0.460 -0.445/-0.415 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)