台湾汇市：台币兑美元微收贬量能仍清淡，观望美国贸易保护举措

* 观望全球贸易局势发展，量能低落 * 外商银小幅汇出，观望其动向 * 明日交易区间料在29.230-29.280 路透台北3月8日 - 台币兑美元周四收盘微贬，惟量能仍然清淡。交易员表示，市场等待美国总统特朗普(川普)关于贸易保护的最终动作，观望中以不变应万变，交投意愿降低令量能续处低位。 汇银人士表示，外商银汇出稍大于汇入，虽然今日台股收高，不过外商银秉持近期一贯的操作模式：小幅汇出不变。未来若是股市有大跌趋势，不排除外资的持股会进一步动摇。 〞大家就大概在这里，等待国际局势的一些变化，〞一家小型商银交易员说。 至于周五美国将公布非农就业数据，他们表示，近期各方对于美国总体经济有不错的预期，预料非农就业数据将显示经济复苏强劲，应不致对市场有太大的影响。 〞现在大家比较关心贸易战的发展，对数据的反应不会太大。〞另位汇银人士说。 他们也认为，台币只要贬破29.300就会吸引相当多的出口商抛汇，限缩了盘势的波动；至于外资近期小幅汇出，但动作不大，对台币影响暂微。 台湾股市周四收涨至逾一周高位；资料显示，外资及陆资在台股卖超10.35亿台币，连两个交易日卖超共计16.66亿台币。 华盛顿邮报周三报导称，美国总统特朗普正计划提供给加拿大和墨西哥对最新钢铝进口关税政策的暂时豁免。 韩元兑美元亦小贬收报1,070.2，上日收在1,069.1。但韩国综合股价指数(KOSPI)周四上扬，创下逾一周最高收位。 交易员预估，台币兑美元的交易区间下日料在29.230-29.280。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.200/29.240，上日收在29.150。 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 盘 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 29.261 29.254 29.242-29.270 29.270 5.72 4.17 司 元太外汇经纪公 29.261 29.254 29.244-29.263 29.250 3.83 2.47 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.110/-0.090 美元/台币六个月期 -0.500/-0.470 -0.525/-0.485 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如；审校 张喜良)