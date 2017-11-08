台湾汇市：台币兑美元微收贬，随韩元区间偏跌且台股拉回较难给予支撑

* 台币兑美元随韩元微幅收贬 * 台股小幅拉回较难给予支撑 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200 路透台北11月8日 - 台币兑美元周三量缩微收贬。交易员指出，今日台币随韩元区间偏跌整理， 及台股小幅拉回也较难给予台币支撑，惟部分出口商进场抛汇收敛跌幅，短线台币料续维持狭幅区间盘整格局 。 他们并称，由于市场欠缺关键性消息面因素指引，使台币量能淡静、追价意愿不足，较难突破既有区间， 且出口商在台币跌向30.200的抛汇卖需仍待去化，若量能不出，预估台币暂难跌破30.200整数关卡，就算失守 30.200也不会距离太远。 〞主要是FLOW少，让台币走势黏黏的。〞一位公营银行交易员说。 资金流向方面，他们表示，今日台币交投仍旧持稳偏淡，场上多为实质交易需求，出口商抛汇区间集中在 30.185-30.200，进口商买汇区间则集中在30.175-30.180，令台币陷在现有区间窄幅波动，至于外资亦是买卖 汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。 台湾股市周三收跌0.20%至10,818.99点。证交所资料显示，今日外资及陆资在台股转为卖超33.14 亿台币；上交易日修正后为买超5.54亿台币。 亚币周三表现不一，美国税改计划的不确定性带领美元全线走软，而油价近期飙涨令主要石油进口国的货 币汇率受到冲击。韩元兑美元今收在1,115.6，上日收在1,111.9。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减 ；目前一个月美元/台币远汇报30.124/30.169，上日收在30.158。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.187 30.170 30.177-30.200 30.200 4.57 5.08 司 元太外汇经纪公 30.186 30.170 30.178-30.198 30.190 2.73 2.69 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.260/-0.230 -0.275/-0.245 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)