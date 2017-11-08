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台湾汇市：台币兑美元微收贬，随韩元区间偏跌且台股拉回较难给予支撑
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2017年11月8日 / 上午9点15分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元微收贬，随韩元区间偏跌且台股拉回较难给予支撑

2 分钟阅读

    * 台币兑美元随韩元微幅收贬
    * 台股小幅拉回较难给予支撑
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.200

    路透台北11月8日 - 台币兑美元周三量缩微收贬。交易员指出，今日台币随韩元区间偏跌整理，
及台股小幅拉回也较难给予台币支撑，惟部分出口商进场抛汇收敛跌幅，短线台币料续维持狭幅区间盘整格局
。
   
    他们并称，由于市场欠缺关键性消息面因素指引，使台币量能淡静、追价意愿不足，较难突破既有区间，
且出口商在台币跌向30.200的抛汇卖需仍待去化，若量能不出，预估台币暂难跌破30.200整数关卡，就算失守
30.200也不会距离太远。
     
    〞主要是FLOW少，让台币走势黏黏的。〞一位公营银行交易员说。
    
    资金流向方面，他们表示，今日台币交投仍旧持稳偏淡，场上多为实质交易需求，出口商抛汇区间集中在
30.185-30.200，进口商买汇区间则集中在30.175-30.180，令台币陷在现有区间窄幅波动，至于外资亦是买卖
汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。
    
    台湾股市周三收跌0.20%至10,818.99点。证交所资料显示，今日外资及陆资在台股转为卖超33.14
亿台币；上交易日修正后为买超5.54亿台币。
    
    亚币周三表现不一，美国税改计划的不确定性带领美元全线走软，而油价近期飙涨令主要石油进口国的货
币汇率受到冲击。韩元兑美元今收在1,115.6，上日收在1,111.9。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减
；目前一个月美元/台币远汇报30.124/30.169，上日收在30.158。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.200。     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.187    30.170  30.177-30.200   30.200     4.57       5.08
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.186    30.170  30.178-30.198   30.190     2.73       2.69
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.050/-0.040               -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期           -0.260/-0.230               -0.275/-0.245
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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