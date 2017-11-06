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台湾汇市：台币兑美元微收跌，因美元受数据支撑而走强导致亚币区间偏弱
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2017年11月6日 / 上午9点07分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元微收跌，因美元受数据支撑而走强导致亚币区间偏弱

2 分钟阅读

    * 台币兑美元随亚币微收跌
    * 美元走强带动台币区间偏弱
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250

    路透台北11月6日 - 台币兑美元周一随亚币微收跌。交易员指出，受惠于美国制造业及服务业数
据优于预期，引领国际美元走强，冲淡美国10月非农就业报告表现不尽理想的影响，导致台币区间偏弱整理，
惟交投淡静，使今日台币陷入狭幅区间整理。
    
    他们并称，因日圆兑台币走跌创今年盘中新低，吸引日圆换汇潮再起，让银行间略见美元买需，不过部分
出口商在台币跌破30.200时进场抛汇收敛跌幅，致台币整日在30.200间附近窄幅波动，后续关注美元续涨力道
、外资动向及台股后市。  
    
    〞散户一窝蜂在换日圆，确实有影响到市场波动。〞一位民营银行交易员说。
    
    资金流向方面，他们表示，今日交投持稳偏淡，主要来自进口商低挂美元买盘，出口商也见实质抛汇需求
，且随着日圆趋贬持续带动日圆换汇潮，至于外资则是买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确方向。

    美国上日公布9月工厂订单连续第二个月上升，核心资本财订单好于预期，表明制造业活动正在积聚动能
；另10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高，且高于预估。至于美国10月非农就业岗位则增加26.1万
个，为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期。
    
    台湾股市周一微幅收跌0.13报10,786.19点。台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股卖
超30.24亿台币，连五个交易日卖超共76.08亿台币。
    
    多数亚币周一走势艰难，因上周五公布的美国就业数据虽然令人失望，但却并未削弱美国联邦储备理事会
(美联储/FED)12月升息的前景。韩元兑美元今收报1,115.0，上日收在1,113.8。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减
；目前一个月美元/台币远汇报30.151/30.178，上日收在30.164。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.250。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.204    30.172  30.195-30.210   30.210     4.50       4.88
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.203    30.170  30.196-30.205   30.205     2.50       1.75
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.050/-0.035               -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期           -0.270/-0.235               -0.275/-0.245
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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