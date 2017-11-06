台湾汇市：台币兑美元微收跌，因美元受数据支撑而走强导致亚币区间偏弱

* 台币兑美元随亚币微收跌 * 美元走强带动台币区间偏弱 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.250 路透台北11月6日 - 台币兑美元周一随亚币微收跌。交易员指出，受惠于美国制造业及服务业数 据优于预期，引领国际美元走强，冲淡美国10月非农就业报告表现不尽理想的影响，导致台币区间偏弱整理， 惟交投淡静，使今日台币陷入狭幅区间整理。 他们并称，因日圆兑台币走跌创今年盘中新低，吸引日圆换汇潮再起，让银行间略见美元买需，不过部分 出口商在台币跌破30.200时进场抛汇收敛跌幅，致台币整日在30.200间附近窄幅波动，后续关注美元续涨力道 、外资动向及台股后市。 〞散户一窝蜂在换日圆，确实有影响到市场波动。〞一位民营银行交易员说。 资金流向方面，他们表示，今日交投持稳偏淡，主要来自进口商低挂美元买盘，出口商也见实质抛汇需求 ，且随着日圆趋贬持续带动日圆换汇潮，至于外资则是买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确方向。 美国上日公布9月工厂订单连续第二个月上升，核心资本财订单好于预期，表明制造业活动正在积聚动能 ；另10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高，且高于预估。至于美国10月非农就业岗位则增加26.1万 个，为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期。 台湾股市周一微幅收跌0.13报10,786.19点。台湾证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股卖 超30.24亿台币，连五个交易日卖超共76.08亿台币。 多数亚币周一走势艰难，因上周五公布的美国就业数据虽然令人失望，但却并未削弱美国联邦储备理事会 (美联储/FED)12月升息的前景。韩元兑美元今收报1,115.0，上日收在1,113.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微减 ；目前一个月美元/台币远汇报30.151/30.178，上日收在30.164。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.204 30.172 30.195-30.210 30.210 4.50 4.88 司 元太外汇经纪公 30.203 30.170 30.196-30.205 30.205 2.50 1.75 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.270/-0.235 -0.275/-0.245 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)