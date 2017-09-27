台湾汇市：台币兑美元收低至逾一个月低位，国际美元反弹且外商银买汇

* 韩元走疲带动台币走弱至逾月低位 * 外商银买汇力道较强 * 台币兑美元明日主要区间料在30.260-30.400 路透台北9月27日 - 台币兑美元周三收贬至逾一个月低位。交易员表示，国际美元反弹，韩元K RW=KFTC走贬带动台币同步走弱，且外商银行买汇更明显，带动台币连两日收低。 台币收盘前低是8月21日的30.328。汇银人士表示，周三虽然外资只小卖台股，但已事实上外资已连续积 累七日的卖超共381.21亿台币，加以国际美元反弹较明显，启动外商银积极买汇。 〞早上和下午外资都买蛮多美元的，〞一位大型商银交易员说。 他们也说，尤其午后欧洲市场开市，美元反弹再强劲一些，外商银买汇更明显。至于出口商虽也有抛汇卖 压，但相比起日前的力道就少了许多。也不排除出口商在抛售美元告一段落之后，心态变得倾向惜售，如此则 会让国际美元反弹速度更快些。 台湾股市周三反弹0.68%终结连三黑，且指数重回半年线之上，不过季线目前下弯，上档反压很重。 外资及陆资在台股卖超21.04亿台币，连七个交易日卖超共381.21亿台币。 交易员认为，若是外资汇出压力仍大，不排除台币将朝30.400靠拢。至于进口商也有买盘渐次入场。 韩元兑美元收报1,140.7，上日收在1,136.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小 ；目前一个月美元/台币远汇报30.325/30.385，上日收在30.192。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.260-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.303 30.216 30.210-30.306 30.240 10.32 8.28 司 元太外汇经纪公 30.302 30.215 30.210-30.303 30.220 5.045 4.97 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.325/-0.295 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)