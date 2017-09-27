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台湾汇市：台币兑美元收低至逾一个月低位，国际美元反弹且外商银买汇
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#亚洲
2017年9月27日 / 上午9点03分 / 24 天内

台湾汇市：台币兑美元收低至逾一个月低位，国际美元反弹且外商银买汇

2 分钟阅读

    * 韩元走疲带动台币走弱至逾月低位
    * 外商银买汇力道较强
    * 台币兑美元明日主要区间料在30.260-30.400

    路透台北9月27日 - 台币兑美元周三收贬至逾一个月低位。交易员表示，国际美元反弹，韩元K
RW=KFTC走贬带动台币同步走弱，且外商银行买汇更明显，带动台币连两日收低。
    
    台币收盘前低是8月21日的30.328。汇银人士表示，周三虽然外资只小卖台股，但已事实上外资已连续积
累七日的卖超共381.21亿台币，加以国际美元反弹较明显，启动外商银积极买汇。
    
    〞早上和下午外资都买蛮多美元的，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们也说，尤其午后欧洲市场开市，美元反弹再强劲一些，外商银买汇更明显。至于出口商虽也有抛汇卖
压，但相比起日前的力道就少了许多。也不排除出口商在抛售美元告一段落之后，心态变得倾向惜售，如此则
会让国际美元反弹速度更快些。
         
    台湾股市周三反弹0.68%终结连三黑，且指数重回半年线之上，不过季线目前下弯，上档反压很重。
外资及陆资在台股卖超21.04亿台币，连七个交易日卖超共381.21亿台币。
      
    交易员认为，若是外资汇出压力仍大，不排除台币将朝30.400靠拢。至于进口商也有买盘渐次入场。

    韩元兑美元收报1,140.7，上日收在1,136.8。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小
  ；目前一个月美元/台币远汇报30.325/30.385，上日收在30.192。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.260-30.400。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.303    30.216  30.210-30.306   30.240    10.32       8.28
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.302    30.215  30.210-30.303   30.220    5.045       4.97
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.040/-0.030              -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期           -0.290/-0.260              -0.325/-0.295
        
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