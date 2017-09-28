台湾汇市：台币兑美元收低至逾两个月低位，国际美元反弹外商银买汇强劲

* 国际美元反弹，台币随亚币收贬至逾二个月新低 * 外资卖超台股，今日买汇力道更强 * 台币兑美元明日主要区间料在30.380-30.480 路透台北9月28日 - 台币兑美元周四收贬至逾两个月新低。交易员表示，国际 美元反弹，亚币全数走弱，且外资卖超台股动作仍大，今日买汇力道更强，带动台币连三日 收低。 台币今日收报30.405，收盘前低是7月21日的30.451。汇银人士表示，国际美元走强下 吸引热钱回流美国，此外台股由平盘附近转跌，终场跌幅虽不大，但外资在股市卖超达80余 亿台币，抛股动作明显，同时也在大幅汇出。由于台币短线贬幅已大，不排除在此间水位先 盘整再视后续方向。 〞今天晚上国际美元还是可能走强，〞一位小型商银交易员说。他们指出，美国总统特 朗普提出税改计划，经济前景看好提振美元走势，此外美联储今年底仍可能升息，同步支撑 美元。 不过另一方面，他们也说，临近月底，出口商抛汇的力道也不算小。今日虽有进场抛汇 ，成交量攀上10亿美元以上，不过力道尚不足以阻挡美元回弹。月底之前预估还是会有一些 出口商的卖压。 亚洲新兴货币周四下跌，此前美国总统特朗普提出税改计划，提振了美元及美债殖利率 ，降低亚洲货币的吸引力。美元指数升至一个月高点93.575。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税， 但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。 台湾股市周四小幅收跌0.29%，后续走势保守看待。至于外资及陆资在台股卖超82.74亿 台币，连八个交易日共卖超共463.52亿台币。至于9月至今已大卖台股668.28亿台币。 韩元兑美元今日收报1,149.1，上日收在1,140.7。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略微缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.305/30.356，上日 收在30.302。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.380-30.480。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.405 30.303 30.306-30.435 30.350 10.09 10.32 司 元太外汇经纪公 30.403 30.302 30.308-30.433 30.339 6.34 5.045 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.280/-0.250 -0.290/-0.260 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)