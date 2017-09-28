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台湾汇市：台币兑美元收低至逾两个月低位，国际美元反弹外商银买汇强劲
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#亚洲
2017年9月28日 / 早上8点52分 / 23 天内

台湾汇市：台币兑美元收低至逾两个月低位，国际美元反弹外商银买汇强劲

2 分钟阅读

    * 国际美元反弹，台币随亚币收贬至逾二个月新低
    * 外资卖超台股，今日买汇力道更强
    * 台币兑美元明日主要区间料在30.380-30.480

    路透台北9月28日 - 台币兑美元周四收贬至逾两个月新低。交易员表示，国际
美元反弹，亚币全数走弱，且外资卖超台股动作仍大，今日买汇力道更强，带动台币连三日
收低。
        
    台币今日收报30.405，收盘前低是7月21日的30.451。汇银人士表示，国际美元走强下
吸引热钱回流美国，此外台股由平盘附近转跌，终场跌幅虽不大，但外资在股市卖超达80余
亿台币，抛股动作明显，同时也在大幅汇出。由于台币短线贬幅已大，不排除在此间水位先
盘整再视后续方向。
    
    〞今天晚上国际美元还是可能走强，〞一位小型商银交易员说。他们指出，美国总统特
朗普提出税改计划，经济前景看好提振美元走势，此外美联储今年底仍可能升息，同步支撑
美元。
    
    不过另一方面，他们也说，临近月底，出口商抛汇的力道也不算小。今日虽有进场抛汇
，成交量攀上10亿美元以上，不过力道尚不足以阻挡美元回弹。月底之前预估还是会有一些
出口商的卖压。
        
    亚洲新兴货币周四下跌，此前美国总统特朗普提出税改计划，提振了美元及美债殖利率
，降低亚洲货币的吸引力。美元指数升至一个月高点93.575。
    
    美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，
但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。

         
    台湾股市周四小幅收跌0.29%，后续走势保守看待。至于外资及陆资在台股卖超82.74亿
台币，连八个交易日共卖超共463.52亿台币。至于9月至今已大卖台股668.28亿台币。
 
    
    韩元兑美元今日收报1,149.1，上日收在1,140.7。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略微缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.305/30.356，上日
收在30.302。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.380-30.480。 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.405    30.303  30.306-30.435   30.350    10.09      10.32
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.403    30.302  30.308-30.433   30.339     6.34      5.045
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.040/-0.030              -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期           -0.280/-0.250              -0.290/-0.260
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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