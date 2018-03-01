台湾汇市：台币兑美元收创两周低位，鲍威尔偏鹰派言论助力美元续弹

* 美联储鲍威尔谈话提振美元，台币创两周低位 * 外资卖超台股汇出动作不大，出口商逢反弹抛汇 * 明日主要交易区间料在29.250-29.350 路透台北3月1日 - 台币兑美元周四收贬，创两周低位。交易员表示，因美元指数升至五 周高点打压亚洲新兴货币，不过出口商趁美元反弹也大举抛汇，令台币贬值幅度不致进一步扩大。 他们指出，受美联储主席鲍威尔的谈话影响，今日外资偏向汇出，再加上油款等进口商也承接出口商抛出 的美元，使得汇市交易量较前一交易日明显加。 〞外资还算冷静没买太多(美元)，不过美元短线应该有撑。〞一位公股银行交易员说。 他表示，欧元疲弱且鲍威尔对美国经济持乐观看法，这些都有助于美元续强，预料明日还是会以29.300为 基础向上方攻坚。 另一公股银行交易员则称，外资今日在台股现货卖超金额不大，且大盘指数跌幅终场也收敛，显示外资短 线似乎没有大幅调节并汇出的打算。由于出口商仍抱持只要美元反弹就调节的心态，预料台币明显走贬的机率 不大。 台币兑美元今日收贬8.8分报29.318，前低为2月14日的29.342。交易员预估，明日台币兑美元主要区间在 29.250-29.350。 台湾股市周四收小跌且连二日收低。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超 30.15亿台币，连两个交易日卖超共计50.19亿台币。 亚洲货币兑美元周四多数下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔暗示美国升息步伐可能快于 预期，令风险资产市场遭受打击。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目 前一个月美元/台币远汇报29.240/29.260，上日收在29.244。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.318 29.230 29.275-29.329 29.329 9.16 5.81 司 元太外汇经纪公 29.318 29.229 29.283-29.340 29.199 5.08 3.47 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.120/-0.100 美元/台币六个月期 -0.480/-0.440 -0.525/-0.485 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)