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亚洲
March 1, 2018 / 9:20 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元收创两周低位，鲍威尔偏鹰派言论助力美元续弹

2 分钟阅读

    * 美联储鲍威尔谈话提振美元，台币创两周低位
    * 外资卖超台股汇出动作不大，出口商逢反弹抛汇
    * 明日主要交易区间料在29.250-29.350

    路透台北3月1日 - 台币兑美元周四收贬，创两周低位。交易员表示，因美元指数升至五
周高点打压亚洲新兴货币，不过出口商趁美元反弹也大举抛汇，令台币贬值幅度不致进一步扩大。
    
    他们指出，受美联储主席鲍威尔的谈话影响，今日外资偏向汇出，再加上油款等进口商也承接出口商抛出
的美元，使得汇市交易量较前一交易日明显加。
    
    〞外资还算冷静没买太多(美元)，不过美元短线应该有撑。〞一位公股银行交易员说。
    
    他表示，欧元疲弱且鲍威尔对美国经济持乐观看法，这些都有助于美元续强，预料明日还是会以29.300为
基础向上方攻坚。
    
    另一公股银行交易员则称，外资今日在台股现货卖超金额不大，且大盘指数跌幅终场也收敛，显示外资短
线似乎没有大幅调节并汇出的打算。由于出口商仍抱持只要美元反弹就调节的心态，预料台币明显走贬的机率
不大。   
    
    台币兑美元今日收贬8.8分报29.318，前低为2月14日的29.342。交易员预估，明日台币兑美元主要区间在
29.250-29.350。     

    台湾股市周四收小跌且连二日收低。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超
30.15亿台币，连两个交易日卖超共计50.19亿台币。
    
    亚洲货币兑美元周四多数下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔暗示美国升息步伐可能快于
预期，令风险资产市场遭受打击。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目
前一个月美元/台币远汇报29.240/29.260，上日收在29.244。
  
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.318   29.230  29.275-29.329  29.329       9.16      5.81
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.318   29.229  29.283-29.340  29.199       5.08      3.47
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.090/-0.070             -0.120/-0.100
 美元/台币六个月期            -0.480/-0.440             -0.525/-0.485
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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