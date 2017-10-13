台湾汇市：台币兑美元收创近三周新高，因海外看空美元及外资续净汇入

* 美元走弱，台币收创近三周新高升破30.2大关 * 外资持续买超台股，并净汇入逾1亿美元 * 海外NDF美元/台币换汇点折价扩大 * 下周一台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北10月13日 - 台币兑美元周五连三日收升，收盘升破30.2大关创近三周新高。汇银人士指出，受外资续呈净汇入、海外NDF美元/台币换汇点折价幅度扩增，及多家大型出口商进场抛汇带动，午后台币升幅再扩增，最高升至30.162。 他们表示，今天外资持续买超台股且净汇逾1亿美元，台币开低走高震荡收升，短线因国际美元趋势偏弱，台币下周有机会往30.100价位靠拢。 〞今天外资进来比较多，一大早就冲进来了，早盘杀得很凶啊，下午出口商也加入抛汇行列，台币就升上去了。〞一资深汇银人士说。 一大型银行交易员则称，随外资持续涌入，且午后海外无本金交割远期外汇(NDF)美元/台币换汇点折价明显扩大，加上不少大型出口商大举抛出美元，促使台币走扬，〞下午海外NDF折价比较深，美元走弱，外商大砍美元，短线台币趋势偏升。〞 他们指出，今天外资一整天都在抛售美元，台币一举升破30.200大关，引起出口商〞小小紧张〞，午后美元卖单纷纷出笼；而随台币走扬，吸引美元实际需求买盘进场，但力道不及外资和出口商台币。 台币兑美元今日收升2.8分报30.185，创近三周新高；此前收盘高点为9月25日的30.172。 台湾股市周五收小涨，连九日收红，续创27年半新高。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超26.45亿台币，连五个交易日买超共251.79亿台币。 亚洲新兴市场货币今日亦上涨，受到中国数据表现亮丽及美元疲软提振，惟坡元下滑，因新加坡金管局对经济前景提出审慎看法。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.059/30.089，上日收在30.136。 交易员预估，下周一台币兑美元主要区间料在30.100-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.185 30.213 30.162-30.219 30.219 6.97 6.58 司 元太外汇经纪公 30.184 30.213 30.160-30.215 30.190 4.575 3.40 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.040 -0.035/-0.015 美元/台币六个月期 -0.265/-0.230 -0.245/-0.205 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎；审校 张喜良)