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台湾汇市：台币兑美元收升中止连四贬，因美元走弱且外资午后汇入
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#亚洲
2017年9月15日 / 早上8点38分 / 1 个月内

台湾汇市：台币兑美元收升中止连四贬，因美元走弱且外资午后汇入

2 分钟阅读

    * 收升中止连四贬，朝鲜发射导弹令美元走弱
    * 下周留意美联储政策会议及台湾央行利率决议
    * 下周一台币兑美元主要区间料在30.000-30.150

    路透台北9月15日 - 台币兑美元周五收升，结束连四日贬值走势。交易员指出，因美元在朝鲜再度发射导弹后走弱，台币随着多数亚币偏强，午后外资汇入也加大了台币升幅。
    
    他们表示，受朝鲜地缘政治危机未除、以及美国总统特朗普政策执行力不佳等负面影响，美元今年来表现相对疲弱，资金流向非美货币避险趋势不变。展望下周，首要关注美联储利率决议，此外也将留意台湾央行第三季理监事会议的结果。
     
    〞下午有某家外资汇入，一直在卖美元。〞一位银行交易员说。
    
    该交易员认为，相较于近期外资动向不明，买卖两边均有操作，预料出口商仍是影响台币变动区间的主要因素。由于8、9月是出口旺季，且下周时序也逐渐接近季底，企业作帐需求可能会进一步加重美元卖压。
    
    下周也是各国央行召开政策会议的旺季。另一大型银行交易员表示，美国联邦储备理事会(FED)主席叶伦将在20日举行记者会，市场将关注其对利率未来的展望是否有所变化；此外，欧洲央行虽然没有利率公布计划，但也会留意官员对宽松政策的相关措词。
    
    他认为，由于下周央行会议的变数不小，市场将审慎等候结论出炉后再作出因应，因此除非有意外，台币料难脱在窄幅区间内的整理格局。   

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.927/29.975，上日收在30.013。
    
    新兴亚币周五大多走强，在朝鲜再度发射一枚导弹飞越日本并落入太平洋海域后，美元兑一篮子主要货币下跌。
    
    台湾股市周五连续第二日收高，惟本周则收跌0.28%，中止连三周收红。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超8.73亿台币，连五个交易日卖超共193.35亿台币。
   
    交易员预估，下周一台币兑美元主要区间料在30.000-30.150。   
               
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.075    30.106  30.034-30.130   30.130     7.71       6.60
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.076    30.105  30.035-30.109   30.100     3.49       3.07
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.100/-0.080              -0.095/-0.075
 美元/台币六个月期          -0.360/-0.320              -0.335/-0.295
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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