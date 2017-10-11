台湾汇市：台币兑美元收升并创半个月新高，因台股大涨及外资大举汇入

* 台币兑美元收升逾1角，并创半个月新高 * 外资续买超台股且大举涌入，促台币劲升 * 短线观察外资动向，有机会升破30.200大关 * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.400 路透台北10月11日 - 台币兑美元周三收升1.44角，并创半个月新高；交易员指出，受到外资大 举汇入、台股收盘大涨逾1%，及人民币和韩元等亚币均走升带动，今天台币开高并收高，短线观察重点在外资 动向及亚币走势。 他们表示，外资今天在台股扩大买超至95亿台币，午后有一家大型外资保行大举抛汇，带动台币劲升，盘 中最高升至30.214，升值1.62角，短线有机会升破30.200大关，上看30.180价位。 〞有一家外商(银行)下午一直丢、一直丢(美金)，他们货很多啊。〞一大型银行交易员说。 他并称，外资在买超台股后，午后大举汇入，加上韩元和人民币均走扬，台币跟着收高。 另一大型银行交易员亦指出，午后因有一家外商银行一路狂丢美金，〞他们完全没有什么等待，就直接丢 了，带动台币大升。〞 他们表示，因国际美元走势偏弱，今天人民币和韩元等亚币均走扬，台币在台股收盘收涨逾1%、外资大举 涌入带动之下，午后升幅明显扩增。但随台币升至30.200附近，大型进口商--油款即涌入，抑台币升势。 今日台币兑美元收盘创半个月新高，此前收盘新高为9月26日的30.216。 台湾股市周三放量收升逾1%，创27年半新高，并录得连七日上涨，加权股价指数收涨1.03%。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超95.32亿台币，连三个交易日买超共162.49亿台币；上 交易日为买超30.27亿台币。 亚洲新兴货币兑美元周三多数持稳，大致维持有撑，因美国总统特朗普税改计划可能遇阻的疑虑，令美元 兑主要货币承压。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩 减；目前一个月美元/台币远汇报30.185/30.225，上日收在30.250。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.180-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.232 30.376 30.214-30.320 30.300 6.07 4.77 司 元太外汇经纪公 30.231 30.376 30.210-30.269 30.240 3.87 3.36 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.350/-0.025 美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.255/-0.225 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)