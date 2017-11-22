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台湾汇市：台币兑美元收升至两个半月高位，尾盘散户及进口商买单抑涨幅
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2017年11月22日 / 上午9点04分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元收升至两个半月高位，尾盘散户及进口商买单抑涨幅

2 分钟阅读

    * 台币兑美元爆量收升创两个半月高位
    * 升破30大关后，散户及进口商进场令台币升幅缩减
    * 明日台币兑美元区间料在29.970-30.030

    路透台北11月22日 - 台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出，国际美元走疲，亚币
、股市全面走扬，台币盘中一度升破30大关，外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来，终场台币仅收小升。
    
    台币收盘前高是9月8日的30.006。汇银人士表示，随着台币升破30大关，包括散户、进口商买单纷纷到来
，此外也有央行的买盘进场干预，使午后的台币升幅明显缩减。
    
    〞看起来美元还是弱，海外的美元折价很深。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们表示，由于国际美元走势很弱，亚币普遍扬升，今日台币一举升破30，还引发出口商的恐慌，因此今
日盘中除了外商银的抛汇，也有来自出口商的抛盘卖压。  
    
    一本地汇银人士表示，海外NDF市场中，美元/台币的折价相当深，但无法如同过往引发一些套利的买卖盘
，也可能是时近年底，不管外商银或本地银的交投意愿都不高。            
     
    台湾股市周三小幅收升，脱离27年10个月盘中新高。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超84.
41亿台币，连两个交易日买超共计160.98亿台币。   
  
    韩元兑美元报1,089.1，上日收在1,095.8。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距
不大；目前一个月美元/台币远汇报29.788/29.848，上日收在29.840。  
    
    交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在29.970-30.030。
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.020    30.060  29.954-30.050   30.050    10.56       5.84
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.020    30.060  29.954-30.039   30.000    6.345      2.685
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.140/-0.130               -0.125/-0.105
 美元/台币六个月期            -0.430/-0.400               -0.400/-0.360
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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