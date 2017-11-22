台湾汇市：台币兑美元收升至两个半月高位，尾盘散户及进口商买单抑涨幅

* 台币兑美元爆量收升创两个半月高位 * 升破30大关后，散户及进口商进场令台币升幅缩减 * 明日台币兑美元区间料在29.970-30.030 路透台北11月22日 - 台币兑美元周三收升至两个半月高位。交易员指出，国际美元走疲，亚币 、股市全面走扬，台币盘中一度升破30大关，外商银猛力抛汇。不过美元买盘随之而来，终场台币仅收小升。 台币收盘前高是9月8日的30.006。汇银人士表示，随着台币升破30大关，包括散户、进口商买单纷纷到来 ，此外也有央行的买盘进场干预，使午后的台币升幅明显缩减。 〞看起来美元还是弱，海外的美元折价很深。〞一位大型商银交易员说。 他们表示，由于国际美元走势很弱，亚币普遍扬升，今日台币一举升破30，还引发出口商的恐慌，因此今 日盘中除了外商银的抛汇，也有来自出口商的抛盘卖压。 一本地汇银人士表示，海外NDF市场中，美元/台币的折价相当深，但无法如同过往引发一些套利的买卖盘 ，也可能是时近年底，不管外商银或本地银的交投意愿都不高。 台湾股市周三小幅收升，脱离27年10个月盘中新高。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超84. 41亿台币，连两个交易日买超共计160.98亿台币。 韩元兑美元报1,089.1，上日收在1,095.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距 不大；目前一个月美元/台币远汇报29.788/29.848，上日收在29.840。 交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在29.970-30.030。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.020 30.060 29.954-30.050 30.050 10.56 5.84 司 元太外汇经纪公 30.020 30.060 29.954-30.039 30.000 6.345 2.685 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.140/-0.130 -0.125/-0.105 美元/台币六个月期 -0.430/-0.400 -0.400/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)