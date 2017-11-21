台湾汇市：台币兑美元收升至逾两个月新高，随韩元趋升且外商银抛汇

* 台币兑美元收升至逾两个月新高 * 韩元收盘上扬，且台股收升逾1% * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.080 路透台北11月21日 - 台币兑美元周二收升至逾两个月新高。交易员指出，韩元收升 ，且台股收盘上扬逾1%，外商银抛汇力道稍强，至于进口商买盘亦有出笼，惟成交量仍在偏低水位。 台币收盘前高是9月13日的30.056。汇银人士表示，目前外资对台股已由卖转买，汇市中外商银亦有些许 抛汇力道，此或与11月底MSCI将调高台股权重有关，此料趋使资金流入台湾。 〞按这个趋势明天(美元)会往下压低，这是很重要的关卡，央行应该不会轻易放手。〞一大型汇银人士表 示。 另外一小型商银交易人士则认为，今日台币虽走扬更接近30大关，但央行的动作不大，因台币主要仍跟随 着亚币走升，并非独强，央行一般不会逆势而为。 明晟(MSCI)公布第三季相关指数调整，台股在全球新兴市场指数及亚洲(日本除外)指数(MSCI AC Asia ex Japan)权重分别上调0.02及0.01百分点，调整后权重分别为12.09%及14.01%，此为2013年第三季以来首次被 上调权重。此将于11月底后生效。对此金管会预估此次被动式资金可望净流入1.93亿美元。 台湾股市周二收升逾1%，创近两周收盘高位，且重新站回月线之上。证交所资料显示，外资及陆 资在台股转为买超76.57亿台币 韩元兑美元收升报1,095.8，上日收在1,100.6。 也有另外一小型外商银交易员表示，无本金交割远期外汇市场(NDF)中，因美元/台币的折价很深，有套利 空间，引发一些在现汇市场抛售美元的卖盘。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有 扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.921/29.950，上日收在29.944。 交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在30.000-30.080。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.060 30.102 30.044-30.092 30.090 5.84 5.34 司 元太外汇经纪公 30.060 30.100 30.039-30.090 30.080 2.685 2.60 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.125/-0.105 -0.105/-0.085 美元/台币六个月期 -0.400/-0.360 -0.375/-0.335 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)