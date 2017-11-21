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台湾汇市：台币兑美元收升至逾两个月新高，随韩元趋升且外商银抛汇
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2017年11月21日 / 早上8点52分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元收升至逾两个月新高，随韩元趋升且外商银抛汇

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收升至逾两个月新高
    * 韩元收盘上扬，且台股收升逾1%
    * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.080

    路透台北11月21日 - 台币兑美元周二收升至逾两个月新高。交易员指出，韩元收升
，且台股收盘上扬逾1%，外商银抛汇力道稍强，至于进口商买盘亦有出笼，惟成交量仍在偏低水位。
    
    台币收盘前高是9月13日的30.056。汇银人士表示，目前外资对台股已由卖转买，汇市中外商银亦有些许
抛汇力道，此或与11月底MSCI将调高台股权重有关，此料趋使资金流入台湾。
    
    〞按这个趋势明天(美元)会往下压低，这是很重要的关卡，央行应该不会轻易放手。〞一大型汇银人士表
示。
    
    另外一小型商银交易人士则认为，今日台币虽走扬更接近30大关，但央行的动作不大，因台币主要仍跟随
着亚币走升，并非独强，央行一般不会逆势而为。
       
    明晟(MSCI)公布第三季相关指数调整，台股在全球新兴市场指数及亚洲(日本除外)指数(MSCI AC Asia ex
 Japan)权重分别上调0.02及0.01百分点，调整后权重分别为12.09%及14.01%，此为2013年第三季以来首次被
上调权重。此将于11月底后生效。对此金管会预估此次被动式资金可望净流入1.93亿美元。
     
    台湾股市周二收升逾1%，创近两周收盘高位，且重新站回月线之上。证交所资料显示，外资及陆
资在台股转为买超76.57亿台币
    
    韩元兑美元收升报1,095.8，上日收在1,100.6。  
        
    也有另外一小型外商银交易员表示，无本金交割远期外汇市场(NDF)中，因美元/台币的折价很深，有套利
空间，引发一些在现汇市场抛售美元的卖盘。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘稍有
扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.921/29.950，上日收在29.944。 

    交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在30.000-30.080。
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.060    30.102  30.044-30.092   30.090     5.84       5.34
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.060    30.100  30.039-30.090   30.080    2.685       2.60
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.125/-0.105               -0.105/-0.085
 美元/台币六个月期            -0.400/-0.360               -0.375/-0.335
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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