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6 天前
台湾汇市：台币兑美元收升，受外资净汇入及韩元和人民币走扬带动
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2017年8月8日 / 上午9点34分 / 6 天前

台湾汇市：台币兑美元收升，受外资净汇入及韩元和人民币走扬带动

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 外资呈净汇入数千万美元，台币收小升
    * 美元走弱，台日韩新及人民币全面走扬
    * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.280

    路透台北8月8日 - 台币兑美元周二收升；交易员指出，在国际美元走弱及外资午后涌入带动下
，台币升破30.200大关，惟尾盘随韩元等升幅收敛，台币收盘回到30.200以上；短线美元若持续走稳，台币将
在30.200附近狭幅整理。
    
    他们表示，早盘因台股攻高及外资汇入力道增强，带动台币走升，午后又因韩元和人民币走扬，加上外资
扩大汇入，台币一举升破30.200大关，最高升至30.180；惟随即吸引油款等进口商买汇。
    
    〞下午外资有进来一点点，今天日圆、韩元和人民币等大家都升值，台币也跟着走升，但成交量不大，很
平淡的一天。〞一资深汇银人士说。
    
    他并称，最近虽是上市柜公司现金股利发放旺季，惟近日未见外资有较大额的股利汇出款，〞外资领到股
利后，大概是消耗在股市中(投入股市)，相对的外资汇入款就变少了。〞
    
    一大型银行交易员亦称，午后因韩元和人民币均走升，外商银行进场抛出美元，带动台币明显偏升，但韩
元终场仅收小升，而人民币虽一度升破6.7关卡，惟未进一步强攻，亦使台币升势亦显得有点后继无力，成交
量偏少，短线料将呈区间盘整走势。
    
    他表示，今天出口商大都站在30.200上方等着卖美元，午后台币升破30.200关卡后，即未见出口商身影，
取而代之的是油款进场买入美金。
   
    人民币兑美元即期周二大幅收涨逾百点，创近10个月新高；中间价亦较昨日小幅反弹。

       
    亚币周二表现强劲，此前中国公布的强劲外汇储备报告为市场定下乐观基调，投资者在翘首以待本周中国
和美国的一系列重要数据。
    
    台湾股市周二爆量微收跌，加权股价指数收跌0.10%。台湾证券交易所周二资料显示
，外资及陆资在台股卖超7.83亿台币，连四个交易日卖超共计88.72亿台币；上交易日修正后为卖超5.23亿台
币。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘水准相近
；目前一个月美元/台币远汇报30.115/30.156，上日收在30.130。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.180-30.280。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.201    30.234  30.180-30.220   30.200     6.27       5.85
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.202    30.235  30.179-30.215   30.200     3.75       3.07
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
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 美元/台币一个月期          -0.065/-0.060              -0.065/-0.045
 美元/台币六个月期          -0.240/-0.215              -0.240/-0.200 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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