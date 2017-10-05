台湾汇市：台币兑美元收升1角，长假前出口商抛汇且外资小幅净汇入

* 台币量缩收升1角，终止连二日收低 * 外资在台股转买超，并呈小幅净汇入 * 长假前出口商进场抛汇，台币止跌反弹 * 明日台币兑美元主要区间料在30.300-30.400 路透台北10月5日 - 台币兑美元周四量缩收升1角；交易员指出，随外资在台股转呈买超并呈小 幅净汇入，加上长假前出口商进场大举抛汇，带动台币止跌反弹，短线观察在外资和进出口商动向。 他们表示，今天早盘在外资汇入带动下，台币止跌走升，午后则由出口商接棒进场抛汇，台币开高走高收 升，终场升破30.400关卡，惟交投略偏冷，成交量明显缩减。 〞今天外资动作不大，只是小幅的净汇入，出口商下午出来比较多，...整体成交量不多。〞一资深汇银 人士说。 他并称，因韩国和中国大陆等都在放假，今天外资和出口商主导台币汇率走势，加上本周六起有四天连假 ，不少出口商长假前进场抛出美元，带动台币走升。 一大型银行交易员也说，今天早盘外资偏汇入，午后出口商抛汇力道相当强劲，进口商则持观望态度，〞 出口商一直出来啊，外资有买有卖，量不大，整体成交量明显缩减。〞 台湾股市周四第五日收高，创两周高位，加权股价指数收涨0.47%。台湾证券交易所 周四资料显示，外资及陆资在台股转为买超36.91亿台币；上交易日卖超38.72亿台币。 多数亚币周四下滑，因美国经济数据显示服务业增长强劲带动美元走坚。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减 ；目前一个月美元/台币远汇报30.376/30.440，上日收在30.439。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.300-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.350 30.450 30.305-30.440 30.440 5.04 8.22 司 元太外汇经纪公 30.349 30.450 30.305-30.401 30.401 2.87 4.12 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.250/-0.220 -0.265/-0.235 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)