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台湾汇市：台币兑美元收升1角，长假前出口商抛汇且外资小幅净汇入
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#亚洲
2017年10月5日 / 上午9点19分 / 16 天内

台湾汇市：台币兑美元收升1角，长假前出口商抛汇且外资小幅净汇入

2 分钟阅读

    * 台币量缩收升1角，终止连二日收低
    * 外资在台股转买超，并呈小幅净汇入
    * 长假前出口商进场抛汇，台币止跌反弹
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.300-30.400

    路透台北10月5日 - 台币兑美元周四量缩收升1角；交易员指出，随外资在台股转呈买超并呈小
幅净汇入，加上长假前出口商进场大举抛汇，带动台币止跌反弹，短线观察在外资和进出口商动向。
    
    他们表示，今天早盘在外资汇入带动下，台币止跌走升，午后则由出口商接棒进场抛汇，台币开高走高收
升，终场升破30.400关卡，惟交投略偏冷，成交量明显缩减。
    
    〞今天外资动作不大，只是小幅的净汇入，出口商下午出来比较多，...整体成交量不多。〞一资深汇银
人士说。
    
    他并称，因韩国和中国大陆等都在放假，今天外资和出口商主导台币汇率走势，加上本周六起有四天连假
，不少出口商长假前进场抛出美元，带动台币走升。
    
    一大型银行交易员也说，今天早盘外资偏汇入，午后出口商抛汇力道相当强劲，进口商则持观望态度，〞
出口商一直出来啊，外资有买有卖，量不大，整体成交量明显缩减。〞
     
    台湾股市周四第五日收高，创两周高位，加权股价指数收涨0.47%。台湾证券交易所
周四资料显示，外资及陆资在台股转为买超36.91亿台币；上交易日卖超38.72亿台币。

    多数亚币周四下滑，因美国经济数据显示服务业增长强劲带动美元走坚。
        
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减
；目前一个月美元/台币远汇报30.376/30.440，上日收在30.439。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.300-30.400。
     
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.350    30.450  30.305-30.440   30.440     5.04       8.22
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.349    30.450  30.305-30.401   30.401     2.87       4.12
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.035/-0.025              -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期           -0.250/-0.220              -0.265/-0.235 
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)

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