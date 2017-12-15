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台湾汇市：台币兑美元收小升但交投偏淡，出口商及外商银抛汇推升台币
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#亚洲
December 15, 2017 / 8:52 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元收小升但交投偏淡，出口商及外商银抛汇推升台币

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收盘小升，外商银汇入
    * 年底前流动性不佳，交投意愿偏低
    * 下周台币主要交投区间29.950-30.050

    路透台北12月15日 - 台币兑美元周五收小升。交易员指出，尽管韩元微贬，但台湾
汇市中出口商略有抛汇，外商银也稍有汇入，推升台币。惟全日交投仍淡，预估到年底市况偏向平静。
    
    汇银人士指出，国际美元在美联储会议后走势倾向平淡，由于年底前流动性不佳，交投意愿低落，估计今
年结束前台币料不脱30大关附近整理。
    
    〞出口商量不大，进口商也有拿一点，就是力道都很弱，〞一家小型商银交易员说。
    
    他们表示，美国联邦储备理事会虽宣示明年预料仍可能加息三次，但这已是考虑川普(特朗普)减税的效果
，市场认为明年经济复苏力道不如预期的可能性偏高，美元偏弱整理。对于2018年美元走势则是多空分歧。
    
    外资动向方面，汇银人士指出，台股近期陷入下探整理，外商银先前虽累积一波可观卖超，不过在汇市中
尚不见明显汇出。主要还是因以美股为首的全球股市尚未有大幅崩跌疑虑，目前强势的经济数据还能维持高本
益比的股市荣景。

    〞外资不至于大幅汇出，而且央行应该年底了也想维稳汇价，〞另外一位小型商银交易主管说。

    不少汇银人士指出，时序已近年底，央行总裁彭淮南即将在明年初退休，但目前为止新人选尚无着落，不
啻为明年汇市的变数。
    
    台湾股市周五收低并跌破10,500点大关，周线则收涨0.89%。。证交所资料显
示，外资及陆资在台股转为卖超42.80亿台币。
        
    多数新兴亚洲货币周五在窄幅区间波动，因股市疲软且缺乏新的交投诱因。韩元兑美元KRW
=KFTC收报1,089.8，上日收在1,089.1。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不
多；目前一个月美元/台币远汇报29.859/29.929，上日收在29.889。 
 
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.950-30.050。
 16:00           台币/美元  上日收盘     波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                      亿美元   量／亿美
                                                                              元 
 台北外汇经纪公     29.992    30.006  29.975-30.010    30.010     5.69       5.36
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     29.990    30.007  29.976-29.999    29.990     4.06      3.845
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.100/-0.080               -0.100/-0.090
 美元/台币六个月期            -0.495/-0.455               -0.490/-0.460
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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