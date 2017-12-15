台湾汇市：台币兑美元收小升但交投偏淡，出口商及外商银抛汇推升台币

* 台币兑美元收盘小升，外商银汇入 * 年底前流动性不佳，交投意愿偏低 * 下周台币主要交投区间29.950-30.050 路透台北12月15日 - 台币兑美元周五收小升。交易员指出，尽管韩元微贬，但台湾 汇市中出口商略有抛汇，外商银也稍有汇入，推升台币。惟全日交投仍淡，预估到年底市况偏向平静。 汇银人士指出，国际美元在美联储会议后走势倾向平淡，由于年底前流动性不佳，交投意愿低落，估计今 年结束前台币料不脱30大关附近整理。 〞出口商量不大，进口商也有拿一点，就是力道都很弱，〞一家小型商银交易员说。 他们表示，美国联邦储备理事会虽宣示明年预料仍可能加息三次，但这已是考虑川普(特朗普)减税的效果 ，市场认为明年经济复苏力道不如预期的可能性偏高，美元偏弱整理。对于2018年美元走势则是多空分歧。 外资动向方面，汇银人士指出，台股近期陷入下探整理，外商银先前虽累积一波可观卖超，不过在汇市中 尚不见明显汇出。主要还是因以美股为首的全球股市尚未有大幅崩跌疑虑，目前强势的经济数据还能维持高本 益比的股市荣景。 〞外资不至于大幅汇出，而且央行应该年底了也想维稳汇价，〞另外一位小型商银交易主管说。 不少汇银人士指出，时序已近年底，央行总裁彭淮南即将在明年初退休，但目前为止新人选尚无着落，不 啻为明年汇市的变数。 台湾股市周五收低并跌破10,500点大关，周线则收涨0.89%。。证交所资料显 示，外资及陆资在台股转为卖超42.80亿台币。 多数新兴亚洲货币周五在窄幅区间波动，因股市疲软且缺乏新的交投诱因。韩元兑美元KRW =KFTC收报1,089.8，上日收在1,089.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不 多；目前一个月美元/台币远汇报29.859/29.929，上日收在29.889。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.950-30.050。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 29.992 30.006 29.975-30.010 30.010 5.69 5.36 司 元太外汇经纪公 29.990 30.007 29.976-29.999 29.990 4.06 3.845 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.100/-0.090 美元/台币六个月期 -0.495/-0.455 -0.490/-0.460 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)