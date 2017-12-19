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台湾汇市：台币兑美元收小升但交易偏淡，午后国际美元稍弱亚币回神
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#亚洲
December 19, 2017 / 8:33 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币兑美元收小升但交易偏淡，午后国际美元稍弱亚币回神

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收小升，惟成交仍淡
    * 年底前预料出口商的抛汇压力仍在
    * 明日台币主要交投区间在29.950-30.050

    路透台北12月19日 - 台币兑美元周二收小升惟交易仍淡。交易员指出，尽管
上午外商银买汇稍多，但午后国际美元回弱，台币随亚币“回神”。年底将近，料出口商仍
有抛汇压力，台币不脱此间水位游走偏升。
    
    汇银人士表示，出口商虽不偏好台币兑美元30以下的价格，但年底用钱高峰也是不得不
卖，预料台币年底前有小幅缓升条件。
    
    〞台币和其他币别都一样，已经整理两个月了...美元年底前应该走不到那里去。〞一
位本地商银交易员说。
    
    大多数新兴亚币周二上升，美国国会对税改议案进行投票之前美元持稳。
    
    交易员表示，年底各方交易意愿清淡，一方面出口商虽有抛汇压力但力道不致太猛，另
一方面进口商亦有进场平衡双方力道，不认为年底前台币会有太大幅波动。
    
    尽管美股上涨创纪录高位，但台股终场仍意外收跌。。证交所资
料显示，外资及陆资在台股卖超53.96亿台币， 连三个交易日卖超共98.02亿
台币。 
    
    韩元兑美元报1,084.9，上日收在1,088.5。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.819/29.889，上日
收在29.887。 
    
    交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.950-30.050。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.990   30.006  29.983-30.013   30.013    5.35       6.30
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.990   30.006  29.983-30.006   30.006   3.975       3.36
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.110/-0.100               -0.090/-0.080
 美元/台币六个月期            -0.515/-0.485               -0.475/-0.445
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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