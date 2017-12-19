台湾汇市：台币兑美元收小升但交易偏淡，午后国际美元稍弱亚币回神

* 台币兑美元收小升，惟成交仍淡 * 年底前预料出口商的抛汇压力仍在 * 明日台币主要交投区间在29.950-30.050 路透台北12月19日 - 台币兑美元周二收小升惟交易仍淡。交易员指出，尽管 上午外商银买汇稍多，但午后国际美元回弱，台币随亚币“回神”。年底将近，料出口商仍 有抛汇压力，台币不脱此间水位游走偏升。 汇银人士表示，出口商虽不偏好台币兑美元30以下的价格，但年底用钱高峰也是不得不 卖，预料台币年底前有小幅缓升条件。 〞台币和其他币别都一样，已经整理两个月了...美元年底前应该走不到那里去。〞一 位本地商银交易员说。 大多数新兴亚币周二上升，美国国会对税改议案进行投票之前美元持稳。 交易员表示，年底各方交易意愿清淡，一方面出口商虽有抛汇压力但力道不致太猛，另 一方面进口商亦有进场平衡双方力道，不认为年底前台币会有太大幅波动。 尽管美股上涨创纪录高位，但台股终场仍意外收跌。。证交所资 料显示，外资及陆资在台股卖超53.96亿台币， 连三个交易日卖超共98.02亿 台币。 韩元兑美元报1,084.9，上日收在1,088.5。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.819/29.889，上日 收在29.887。 交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.950-30.050。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.990 30.006 29.983-30.013 30.013 5.35 6.30 司 元太外汇经纪公 29.990 30.006 29.983-30.006 30.006 3.975 3.36 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.110/-0.100 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.515/-0.485 -0.475/-0.445 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)