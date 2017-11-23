台湾汇市：台币兑美元收小升再创两个半月高位，午后美元买盘进场缩减升幅

* 台币兑美元收盘小升再创两个半月高位 * 午后进口商及外商银美元买盘出笼 * 明日台币兑美元区间料在29.950-30.050 路透台北11月23日 - 台币兑美元周四收盘小升，再创两个半月高位。交易员指出，国际美元续 跌引发出口商恐慌，美元抛盘卖压出笼；但午后来自进口商及散户买盘陆续回笼。整体而言台币今日小幅盘整 ，不排除后市为缓升格局。 台币收盘前高是9月8日的30.006。汇银人士说，台股创下逾27年新高水位，高档仍有可为，外资对股市仍 具信心，热钱不致汇出。此外出口商抛汇压力仍在，此料使台币缓升格局不变。 〞出口商在丢美元，因为国际美元总是下跌，他们有些紧张，〞一家大型汇银人士说。 他们也表示，出口商的卖压还是稍强过进口商的美元买盘，在外资没有大幅汇出的意愿下，台币大贬不易 ，后市预料仍是缓慢走升格局，只是升势不会太快。 也有交易员表示，盘初外商银原本在国际美元走弱下抛汇，不过下午有买盘涌出，缩减台币升幅。 〞其实外资是有买有卖，钱只有小进而已。〞一家小型商银交易人士说。 台湾股市周四连续第三个交易日收升，并创下逾27年收盘新高。证交所资料，外资及陆资在台股 买超16.10亿台币，连三个交易日买超共计177.29亿台币。 亚币大多偏强，韩元兑美元收报1,085.4，上日收在1,089.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不 多；目前一个月美元/台币远汇报29.799/29.869，上日收在29.780。 美元兑日圆周四触及两个月低点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，部 分决策者对通胀持续低迷感到担心，这打击了对利率持鹰派立场的人士，美元受此影响下跌。 交易员暂估明日台币兑美元主要区间落在29.950-30.050。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.007 30.020 29.946-30.009 29.998 7.05 10.56 司 元太外汇经纪公 30.007 30.020 29.946-30.007 30.960 3.18 6.345 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.140/-0.120 -0.140/-0.130 美元/台币六个月期 -0.460/-0.425 -0.430/-0.400 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)