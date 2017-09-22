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台湾汇市：台币兑美元收小升，午后国际美元转弱且外商和出口商抛汇
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2017年9月22日 / 早上8点54分 / 1 个月内

台湾汇市：台币兑美元收小升，午后国际美元转弱且外商和出口商抛汇

2 分钟阅读

    * 台币收小升，逆转盘初弱势
    * 午后外商和出口商抛汇
    * 下周季底料出口商美元卖压稍大
    * 台币兑美元下周主要区间料在30.050-30.300

    路透台北9月22日 - 台币兑美元周五收盘小升。交易员表示，盘初受北韩(朝鲜)可能试射氢弹的消息影响，台币跟随韩元走疲；但午后外资由买美元转为卖美元，且出口商也有抛汇，令台币逆转收升。
      
    汇银人士指出，今日不论是外商银或是出口商的美元买、卖盘都稍有减少，尤其是外资虽大卖台股，但在汇市中买汇力道变少，成交转低落。总计今日台北加上元太外汇的成交量两者为8.33亿美元，较上日的16.08亿美元大减将近五成。 
    
    〞台股跌这么多是假的，下周还要作帐，所以不必怕。〞一位大型商银交易员认为，台股第三季扬升频创逾27年新高，但不会因为最后一周的下跌而损及第三季表现，因此下周的季底最后交易日预料仍会有作帐需求，拉抬台股第三季行情。    
    
    韩国联合通讯社报导，朝鲜外务相李勇浩周五称，认为朝鲜可能考虑在太平洋进行一次规模空前的氢弹试验。朝鲜领导人金正恩稍早声明中威胁，将对美国采取“史上最高级别的强硬回应”。李勇浩在纽约被问及这番声明意味着什么时作出上述评论。
    
    汇银人士表示，台币全周波动区间在30.020-30.240，并不算太大，尤其是台币贬至近一个月的低位时，出口商的美元卖压蜂涌而出，限缩了台币的跌幅。

    〞到了30.220，很多出口商很着急地出来卖美元，〞一位小型外商银行交易员说。
    
    也有交易员认为，下周是第三季的最后一周交易，预料出口商的美元卖盘仍将偏多。
        
    台湾股市周五收跌逾1%，并创近一个月新低。分析师称，受东北亚地缘政治紧张情势升高，且苹果新机预购情况不如预期。至于外资及陆资在台股卖超52.06亿台币，连三个交易日卖超共151.23亿台币。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.065/30.125，上日收在30.120。
         
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间料在30.050-30.300。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.191    30.208  30.160-30.240   30.215     5.49      11.70
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.188    30.208  30.155-30.232   30.225     2.84       4.38
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.090/-0.080              -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期          -0.355/-0.335              -0.330/-0.300
        
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