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台湾汇市：台币兑美元收小贬，长假在即令外商银进出意愿不高
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December 18, 2017 / 8:56 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币兑美元收小贬，长假在即令外商银进出意愿不高

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收小贬
    * 长假在即，外商银进出意愿不高
    * 明日台币主要交投区间29.980-30.020

    路透台北12月18日 - 台币兑美元周一收小贬。交易员指出，长假在即，外商银进出意愿不高，
成交偏淡。至于出口商则略有进场抛汇，因国际美元波动不大，预料本周汇市行情也将狭幅整理。
    
    汇银人士指出，今日外商银买卖美元都有，没有方向。时近年底，汇市成交淡静，料随外资进入休假模式
。 
    
    〞没波动，我已经麻痹了，就是实质部抛补而已。〞一位大型外商银交易员说。
    
    部分汇银人士认为，出口商虽略有抛售美元的压力，不过量也不算大。 〞年底了也没什么大行情。〞前
述外商银人士说。
    
    另外一家小型外商银交易人士则表示，年底到了央行料不会希望台币收得太强。不过外资不汇出，少了实
质买汇的需求，美元缺乏推升力道，央行凭单力也难以有效促贬台币。
     
    台湾股市周一收盘小升，圣诞假期已近令交投量能低缓陷入整理。。证交所资料<FININVd.T
W>显示，外资及陆资在台股卖超1.26亿台币，连两个交易日卖超共44.07亿台币。

     韩元兑美元收报1,088.5，上日收在1,089.8。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微
缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.873/29.943，上日收在29.865。
 
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.980-30.020。
 16:00           台币/美元  上日收盘     波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                      亿美元   量／亿美
                                                                              元 
 台北外汇经纪公     30.006    29.992  29.986-30.020    30.020     6.30       5.69
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     30.006    29.990  29.990-30.020    30.000     3.36       4.06
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.090/-0.080               -0.100/-0.080
 美元/台币六个月期            -0.475/-0.445               -0.495/-0.455
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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