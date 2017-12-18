台湾汇市：台币兑美元收小贬，长假在即令外商银进出意愿不高

* 台币兑美元收小贬 * 长假在即，外商银进出意愿不高 * 明日台币主要交投区间29.980-30.020 路透台北12月18日 - 台币兑美元周一收小贬。交易员指出，长假在即，外商银进出意愿不高， 成交偏淡。至于出口商则略有进场抛汇，因国际美元波动不大，预料本周汇市行情也将狭幅整理。 汇银人士指出，今日外商银买卖美元都有，没有方向。时近年底，汇市成交淡静，料随外资进入休假模式 。 〞没波动，我已经麻痹了，就是实质部抛补而已。〞一位大型外商银交易员说。 部分汇银人士认为，出口商虽略有抛售美元的压力，不过量也不算大。 〞年底了也没什么大行情。〞前 述外商银人士说。 另外一家小型外商银交易人士则表示，年底到了央行料不会希望台币收得太强。不过外资不汇出，少了实 质买汇的需求，美元缺乏推升力道，央行凭单力也难以有效促贬台币。 台湾股市周一收盘小升，圣诞假期已近令交投量能低缓陷入整理。。证交所资料<FININVd.T W>显示，外资及陆资在台股卖超1.26亿台币，连两个交易日卖超共44.07亿台币。 韩元兑美元收报1,088.5，上日收在1,089.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微 缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.873/29.943，上日收在29.865。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.980-30.020。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.006 29.992 29.986-30.020 30.020 6.30 5.69 司 元太外汇经纪公 30.006 29.990 29.990-30.020 30.000 3.36 4.06 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.100/-0.080 美元/台币六个月期 -0.475/-0.445 -0.495/-0.455 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)