台湾汇市：台币兑美元收平盘窄幅游走，土洋对作外商银买汇但出口商抛

* 台币收平盘全日游走窄幅区间 * 土洋对作外商银买汇，但出口商抛汇 * 估计明日主要交投区间在30.000-30.050 路透台北12月12日 - 台币兑美元周二收平盘，全日在窄幅区间内游走。交易员表示，外商银汇 出明显，惟年底将近出口商也入场抛汇，大大限缩台币的贬势。他们预料在美国联邦储备理事会(FED)利率决 议前，盘势料陷整理。 汇银人士说，外商银汇出较多，但也并非全数一致。出口商近期业绩畅旺，美元卖压则相对沈重，不排除 到明年1、2月的农历年关前都有抛汇压力。 〞不太一定， 外商银进出蛮快的，常常早盘还在买(美元)，隔没一个小时就卖了。〞一位大型商银交易 人士说。 他们也说，对台股行情各方也没有太大把握，部分股票卖出后，或将现金先放帐上，期待年底的一波作帐 行情。 〞也许先停看听一下。〞前述交易员说。 他们认为，金融市场对美国即将升息已有所准备，或许美联储升息后会带动美元走强，但出口商的抛汇压 力仍在，估计美元一旦走强，幅度恐怕也不致太大。 台湾股市周二开高低收，中止连两日反弹行情。。台湾证券交易所显示，外资 及陆资在台股卖超49.11亿台币， 连13个交易日卖超共计788.24亿台币。 韩国综合股价指数(KOSPI)周二收低。韩元在本地平台几无变动，韩元兑美元收报1,0 92.4，上日收在1,092.3。 多数新兴亚洲货币兑美元周二走软，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议结果出炉前，市 场趋于谨慎。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距 不多；目前一个月美元/台币远汇报29.917/29.978，上日收在29.930。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在30.000-30.500。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.018 30.018 30.011-30.026 30.019 5.15 4.99 司 元太外汇经纪公 30.019 30.019 30.010-30.025 30.017 3.86 3.2 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.405/-0.375 -0.405/-0.365 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)