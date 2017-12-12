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台湾汇市：台币兑美元收平盘窄幅游走，土洋对作外商银买汇但出口商抛
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#亚洲
2017年12月12日 / 早上8点47分 / 2 天前

台湾汇市：台币兑美元收平盘窄幅游走，土洋对作外商银买汇但出口商抛

2 分钟阅读

    * 台币收平盘全日游走窄幅区间
    * 土洋对作外商银买汇，但出口商抛汇
    * 估计明日主要交投区间在30.000-30.050

    路透台北12月12日 - 台币兑美元周二收平盘，全日在窄幅区间内游走。交易员表示，外商银汇
出明显，惟年底将近出口商也入场抛汇，大大限缩台币的贬势。他们预料在美国联邦储备理事会(FED)利率决
议前，盘势料陷整理。
    
    汇银人士说，外商银汇出较多，但也并非全数一致。出口商近期业绩畅旺，美元卖压则相对沈重，不排除
到明年1、2月的农历年关前都有抛汇压力。
    
    〞不太一定， 外商银进出蛮快的，常常早盘还在买(美元)，隔没一个小时就卖了。〞一位大型商银交易
人士说。
 
    他们也说，对台股行情各方也没有太大把握，部分股票卖出后，或将现金先放帐上，期待年底的一波作帐
行情。
    
    〞也许先停看听一下。〞前述交易员说。
    
    他们认为，金融市场对美国即将升息已有所准备，或许美联储升息后会带动美元走强，但出口商的抛汇压
力仍在，估计美元一旦走强，幅度恐怕也不致太大。 
    　
    台湾股市周二开高低收，中止连两日反弹行情。。台湾证券交易所显示，外资
及陆资在台股卖超49.11亿台币， 连13个交易日卖超共计788.24亿台币。        
    
     韩国综合股价指数(KOSPI)周二收低。韩元在本地平台几无变动，韩元兑美元收报1,0
92.4，上日收在1,092.3。 
    
     多数新兴亚洲货币兑美元周二走软，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议结果出炉前，市
场趋于谨慎。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距
不多；目前一个月美元/台币远汇报29.917/29.978，上日收在29.930。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在30.000-30.500。
    
 16:00           台币/美元  上日收盘     波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                      亿美元   量／亿美
                                                                              元 
 台北外汇经纪公     30.018    30.018  30.011-30.026    30.019     5.15       4.99
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     30.019    30.019  30.010-30.025    30.017     3.86        3.2
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070               -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期            -0.405/-0.375               -0.405/-0.365
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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