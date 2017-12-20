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台湾汇市：台币兑美元收平盘，午后进口商进场没收大半升幅
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#亚洲
December 20, 2017 / 9:14 AM / 6 days ago

台湾汇市：台币兑美元收平盘，午后进口商进场没收大半升幅

2 分钟阅读

    * 韩元走升，出口商及外商银抛汇
    * 尾盘进口商进场，令台币兑美元收平盘
    * 明日台币主要交投区间在29.930-30.000

    路透台北12月20日 - 台币兑美元周三收平盘。交易员指出，虽然韩元KRW=KF
TC走升，出口商和外商银盘中抛汇，但午后部分美元买盘出笼，没收台币升幅，终场仅收
平盘。
    
    他们表示，亚币虽收升，不过午后有进口商及某家特定外商银买汇力道不断，使台币午
后走势未如上午强劲。至于明日的央行理监事会议，目前各家银行对此事讨论不多。
    
    〞总裁要谢幕，但台下已经没有观众了。 〞一位大型汇银人士说。
    
    台湾央行将于本周四(21日)召开第四季理监事会议，此为台湾央行总裁彭淮南近20年的
任期内最后一次主持理监事会议。
    
    上述大型汇银人士表示，目前经济表现和通膨情况，中央银行不论升、降息都不太可能
，在货币政策基调稳中偏松维持不变之下，市场对本次央行会议相对漠然。
    
    路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六
季维持政策利率不变。
    
    另有一家大型汇银人士表示，今日盘初台币走弱至30.010时，吸引非常多的出口商进场
抛汇，成交量爆增。    
    
    〞愈接近月底，出口商一下都出来，连平常很少见的都来了，〞前述大型银行交易员说
。
      
    台湾股市周三收小升略优于亚股，台指期结算吸引多方拉高作价。。证交
所资料显示，外资及陆资在台股卖超0.74亿台币，连四个交易日卖超共98.04
亿台币。 
    
    韩元兑美元收报1,080.9，上日收在1,084.9。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.771/29.830，上日收
在29.840。    

    交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.930-30.000。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.990   29.990  29.964-30.025   30.025    9.93       5.35
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.995   29.990  29.965-30.015   30.005    4.94      3.975
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.105/-0.095               -0.110/-0.100
 美元/台币六个月期            -0.535/-0.505               -0.515/-0.485
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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