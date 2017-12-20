台湾汇市：台币兑美元收平盘，午后进口商进场没收大半升幅

* 韩元走升，出口商及外商银抛汇 * 尾盘进口商进场，令台币兑美元收平盘 * 明日台币主要交投区间在29.930-30.000 路透台北12月20日 - 台币兑美元周三收平盘。交易员指出，虽然韩元KRW=KF TC走升，出口商和外商银盘中抛汇，但午后部分美元买盘出笼，没收台币升幅，终场仅收 平盘。 他们表示，亚币虽收升，不过午后有进口商及某家特定外商银买汇力道不断，使台币午 后走势未如上午强劲。至于明日的央行理监事会议，目前各家银行对此事讨论不多。 〞总裁要谢幕，但台下已经没有观众了。 〞一位大型汇银人士说。 台湾央行将于本周四(21日)召开第四季理监事会议，此为台湾央行总裁彭淮南近20年的 任期内最后一次主持理监事会议。 上述大型汇银人士表示，目前经济表现和通膨情况，中央银行不论升、降息都不太可能 ，在货币政策基调稳中偏松维持不变之下，市场对本次央行会议相对漠然。 路透调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连续六 季维持政策利率不变。 另有一家大型汇银人士表示，今日盘初台币走弱至30.010时，吸引非常多的出口商进场 抛汇，成交量爆增。 〞愈接近月底，出口商一下都出来，连平常很少见的都来了，〞前述大型银行交易员说 。 台湾股市周三收小升略优于亚股，台指期结算吸引多方拉高作价。。证交 所资料显示，外资及陆资在台股卖超0.74亿台币，连四个交易日卖超共98.04 亿台币。 韩元兑美元收报1,080.9，上日收在1,084.9。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.771/29.830，上日收 在29.840。 交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.930-30.000。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.990 29.990 29.964-30.025 30.025 9.93 5.35 司 元太外汇经纪公 29.995 29.990 29.965-30.015 30.005 4.94 3.975 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.105/-0.095 -0.110/-0.100 美元/台币六个月期 -0.535/-0.505 -0.515/-0.485 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)