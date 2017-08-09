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5 天前
台湾汇市：台币兑美元收微贬，因出口商大举抛汇抵销外资汇出力道
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2017年8月9日 / 上午9点38分 / 5 天前

台湾汇市：台币兑美元收微贬，因出口商大举抛汇抵销外资汇出力道

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 外资大举汇出，出口商则狂抛汇台币收微贬
    * 北韩地缘政治风云再起，外资净汇出逾2亿美元
    * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.280

    路透台北8月9日 - 台币兑美元周三收微贬；交易员表示，受到东北亚(北韩)地缘政治紧张情势
升高冲击，今天外资扩大台股卖超且净汇出逾2亿美元，惟台币在出口商大举抛汇，加上人民币走扬激励下，
终场仅收贬1.7分。
    
    一资深汇银人士指出，北韩称正在仔细检查以导弹打击关岛，韩元明显走贬，外资亦大举汇出；但出口商
则进场狂抛美元，使台币获支撑。
    
    〞今天外资出去不少，出口商卖(美元)的也很多，韩元虽然大贬，台币还是相对有撑。〞前述资深汇银人
士说，〞今天真的很吊诡，欧元贬很大，日圆却升很多。〞
    
    三位大型银行交易员均称，随东北亚地缘政治紧张情势升高，外资明显偏汇出，但出口商大举抛售美元，
抵消外资买汇力道，使台币陷区间狭幅整理。
   
    前述一大型银行交易员指出，有别于以往，今天出口商都不太贪心，抛售美元更是毫不手软，〞真的不知
道出口商到底在想什么，这种价格也愿意出来丢美金，全天台币兑美元就压在30.200附近价位，根本不太会动
。〞
    
    一大型外资保管行交易员则说，东北亚地缘政治紧张情势升高，今天台币现货市场虽微幅走贬，但海外无
本金交割远期外汇(NDF)美元/台币折价幅度却已明显缩减，加上外资扩大台股卖超，致台股收跌近1%；后续应
留意外资动向。
     
    台湾股市周三第二日收低，加权股价指数收跌0.93%。台湾证券交易所周三资料显示
，外资及陆资在台股卖超69.51亿台币，连五个交易日卖 超共计157.24亿台币；上交易日修正后为卖超6.83亿
台币。
  
    新兴亚币周三大多下跌，韩元势将创近八周最大跌幅，因朝鲜(北韩)警告称，正在“仔细检查”以导弹打
击关岛的计划。
   
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减
；目前一个月美元/台币远汇报30.200/30.220，上日收在30.120。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.180-30.280。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.218    30.201  30.196-30.249   30.200     6.15       6.27
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.218    30.202  30.198-30.235   30.235     2.52       3.75
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.050/-0.030              -0.065/-0.060
 美元/台币六个月期          -0.225/-0.185              -0.240/-0.215 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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