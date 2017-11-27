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台湾汇市：台币兑美元收盘创逾三年新高，出口商抛汇及外资汇入
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#亚洲
2017年11月27日 / 上午9点09分 / 2 天前

台湾汇市：台币兑美元收盘创逾三年新高，出口商抛汇及外资汇入

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收微升，创逾三年新高
    * 外资扩大台股卖超，但仍呈小幅净汇入
    * 出口商月底抛汇，寿险业逢低承接美元
    * 明日台币兑美元区间料在29.990-30.010

    路透台北11月27日 - 台币兑美元周一收微升并创逾三年新高。交易员称，受到外资小汇净汇入
，加上出口商进场抛汇，带动台币微开高后收升，短线料将呈狭幅整理走势，后续观察重点在外资动向。
    
    他们表示，外资今天在台股虽扩大卖超，但未见外资大举汇出，甚至是呈现小幅净汇入；出口商则站在卖
方，持续进场抛售美元；但随台币升破30元大关，寿险公司进场低接美元，抑台币升势。
    
    〞外资虽然卖超那么多，但还是小小的净汇入，盘中有保险公司进场低接。〞一资深汇银人士说，〞前几
天（美元）杀那么凶，尾盘还是自动收回去，今天大家都不愿意杀（抛出美元）啊。〞
   
    一大型外资保管行交易员亦称，今天外资动作不大，午后交投更趋冷清，台币短线难脱窄幅整理格局。
    
    他们指出，因美国联储局(FED)12月升息已箭在弦上，加上外资今天扩大台股卖超至逾82亿台币，短线外
资应该会汇出，但月底出口商有例行抛汇需求，料在〞土洋对决〞之下，台币波动幅度不致太大。
    
    周一台币兑美元收在30.006，创逾三年来新高，此前收盘新高为2014年9月9日的30.005。
     
    多数新兴亚币周一走势踯躅，美元持平，等待美国总统提名的美联储主席人选鲍威尔周二出席参议院提名
确认听证会，届时其政策观点将受到密切检视。

    台湾股市周一收跌逾百点失守月线，加权股价指数收跌0.95%至10,750.93点。台湾
证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超82.89亿台币，连两个交易日 卖超共计113.48亿台币；上交
易日修正后为卖超30.60亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减
；一个月美元/台币远汇报29.894/29.924，上日收在29.850。
    
    交易员预估，明日台币兑美元交易区间主要在29.990-30.010。
    
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.006    30.010  29.990-30.009   30.005     5.45       4.81
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.004    30.008  29.992-30.015   30.015     3.11       3.76
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.095/-0.080               -0.115/-0.105
 美元/台币六个月期            -0.410/-0.375               -0.440/-0.410
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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