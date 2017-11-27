台湾汇市：台币兑美元收盘创逾三年新高，出口商抛汇及外资汇入

* 台币兑美元收微升，创逾三年新高 * 外资扩大台股卖超，但仍呈小幅净汇入 * 出口商月底抛汇，寿险业逢低承接美元 * 明日台币兑美元区间料在29.990-30.010 路透台北11月27日 - 台币兑美元周一收微升并创逾三年新高。交易员称，受到外资小汇净汇入 ，加上出口商进场抛汇，带动台币微开高后收升，短线料将呈狭幅整理走势，后续观察重点在外资动向。 他们表示，外资今天在台股虽扩大卖超，但未见外资大举汇出，甚至是呈现小幅净汇入；出口商则站在卖 方，持续进场抛售美元；但随台币升破30元大关，寿险公司进场低接美元，抑台币升势。 〞外资虽然卖超那么多，但还是小小的净汇入，盘中有保险公司进场低接。〞一资深汇银人士说，〞前几 天（美元）杀那么凶，尾盘还是自动收回去，今天大家都不愿意杀（抛出美元）啊。〞 一大型外资保管行交易员亦称，今天外资动作不大，午后交投更趋冷清，台币短线难脱窄幅整理格局。 他们指出，因美国联储局(FED)12月升息已箭在弦上，加上外资今天扩大台股卖超至逾82亿台币，短线外 资应该会汇出，但月底出口商有例行抛汇需求，料在〞土洋对决〞之下，台币波动幅度不致太大。 周一台币兑美元收在30.006，创逾三年来新高，此前收盘新高为2014年9月9日的30.005。 多数新兴亚币周一走势踯躅，美元持平，等待美国总统提名的美联储主席人选鲍威尔周二出席参议院提名 确认听证会，届时其政策观点将受到密切检视。 台湾股市周一收跌逾百点失守月线，加权股价指数收跌0.95%至10,750.93点。台湾 证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超82.89亿台币，连两个交易日 卖超共计113.48亿台币；上交 易日修正后为卖超30.60亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减 ；一个月美元/台币远汇报29.894/29.924，上日收在29.850。 交易员预估，明日台币兑美元交易区间主要在29.990-30.010。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.006 30.010 29.990-30.009 30.005 5.45 4.81 司 元太外汇经纪公 30.004 30.008 29.992-30.015 30.015 3.11 3.76 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.095/-0.080 -0.115/-0.105 美元/台币六个月期 -0.410/-0.375 -0.440/-0.410 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)