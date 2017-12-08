台湾汇市：台币兑美元收盘小升，因午后外资转汇入且出口商抛汇

* 出口商抛汇不停歇，外资午后转汇入 * 留意今晚美国非农数据，下周台币仍看盘整 * 下周一台币兑美元主要区间料在29.950-30.050 路透台北12月8日 - 台币兑美元周五收盘小升。交易员表示，虽然国际美元偏强，但出口商仍持 续不停的抛汇，再加上下午外资反向汇入，使得台币扭转早盘偏贬气氛，以微幅升值作收。 汇银人士表示，财政部甫公布台湾11月出口金额达288.8亿美元，创历年单月最高水准，这可以解释为何 近期出口商每天持续卖汇。除年底圣诞节出货旺季外，接下来还要为农历春节备货。在出口商抛汇支撑下，台 币不偏强都不行。 〞出口商卖压重，外资又不出去。〞一位大型本地银行交易员说。 另一银行交易员则称，今日外资双向操作，早上有欧系外资汇出，但下午则是反向汇入。惟进口商也承接 美元，让台币仅能在狭幅区间内整理。 对于下周汇市，交易员认为，今晚美国将公布非农就业数字，虽然一般预料美联储将在月中升息，但还是 要留意数据透露的讯息，以及是否会有什么意外牵动美元表现。 路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。 台湾11月出口金额较上年同期成长14.0%，远高于市场预期的年增8.02%。 台湾股市周五小幅收升，中止连三日跌势。。台湾证券交易所周五资料显示， 外资及陆资在台股卖超23.69亿台币，连11个交易日卖超共计701.38亿台币。 韩元兑美元收平盘附近，报1,093.3，上日收在1,093.5。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目 前一个月美元/台币远汇报29.907/29.967，上日收在29.981。 交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.950-30.050。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.015 30.025 30.006-30.045 30.045 4.92 7.49 司 元太外汇经纪公 30.014 30.025 30.006-30.037 30.035 3.65 3.63 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.395/-0.365 -0.385/-0.345 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校)