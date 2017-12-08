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台湾汇市：台币兑美元收盘小升，因午后外资转汇入且出口商抛汇
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#亚洲
December 8, 2017 / 8:59 AM / in a day

台湾汇市：台币兑美元收盘小升，因午后外资转汇入且出口商抛汇

2 分钟阅读

    * 出口商抛汇不停歇，外资午后转汇入
    * 留意今晚美国非农数据，下周台币仍看盘整
    * 下周一台币兑美元主要区间料在29.950-30.050

    路透台北12月8日 - 台币兑美元周五收盘小升。交易员表示，虽然国际美元偏强，但出口商仍持
续不停的抛汇，再加上下午外资反向汇入，使得台币扭转早盘偏贬气氛，以微幅升值作收。
    
    汇银人士表示，财政部甫公布台湾11月出口金额达288.8亿美元，创历年单月最高水准，这可以解释为何
近期出口商每天持续卖汇。除年底圣诞节出货旺季外，接下来还要为农历春节备货。在出口商抛汇支撑下，台
币不偏强都不行。
    
    〞出口商卖压重，外资又不出去。〞一位大型本地银行交易员说。
    
    另一银行交易员则称，今日外资双向操作，早上有欧系外资汇出，但下午则是反向汇入。惟进口商也承接
美元，让台币仅能在狭幅区间内整理。
    
    对于下周汇市，交易员认为，今晚美国将公布非农就业数字，虽然一般预料美联储将在月中升息，但还是
要留意数据透露的讯息，以及是否会有什么意外牵动美元表现。
    
    路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。
    
    台湾11月出口金额较上年同期成长14.0%，远高于市场预期的年增8.02%。
    
    台湾股市周五小幅收升，中止连三日跌势。。台湾证券交易所周五资料显示，
外资及陆资在台股卖超23.69亿台币，连11个交易日卖超共计701.38亿台币。
    
    韩元兑美元收平盘附近，报1,093.3，上日收在1,093.5。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目
前一个月美元/台币远汇报29.907/29.967，上日收在29.981。 
 
    交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.950-30.050。    
 16:00           台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公     30.015    30.025  30.006-30.045   30.045     4.92       7.49
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.014    30.025  30.006-30.037   30.035     3.65       3.63
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.085/-0.075               -0.065/-0.045
 美元/台币六个月期            -0.395/-0.365               -0.385/-0.345
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校)

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