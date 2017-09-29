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台湾汇市：台币兑美元收盘小升，国际美元反弹告终且外资偏汇入
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#亚洲
2017年9月29日 / 上午9点10分 / 22 天前

台湾汇市：台币兑美元收盘小升，国际美元反弹告终且外资偏汇入

2 分钟阅读

    * 国际美元反弹暂告段落，韩元走扬
    * 明日周六料成交偏淡
    * 台币兑美元明日主要区间料在30.200-30.400

    路透台北9月29日 - 台币兑美元周五收盘小升。交易员表示，国际美元反弹暂
告段落，韩元走高，且今日台股小幅弹升，外资改为汇入，台币也自逾
两个月低位回扬；明日料因周六补上班，成交偏淡。
    
    汇银人士指出，外资虽有小幅美元买盘点缀，但全日偏向汇入，不过比起日前台币走贬
行情，今日成交量已偏向淡静。也有交易员认为，国际市场今日是9月最末个交易日，各银
行获利了结使国际美元反弹告终。后续仍有扬升机会。
    
    〞周六只剩下实质买卖盘，应该都没什么其他的，大约200-300支而已，成交不大。〞
一位大型商银交易员说。
    
    汇银人士表示，临第四季的旺季，出口商的美元卖盘估计不会少，预料未来的抛汇力道
也不致太小。下周市场可能等待周五的美国非农就业数据出炉，藉此判断美联储未来方向。
    
     
    台湾股市周五收盘小升0.33%，反弹力道不足，只站稳半年线，却无力反攻季线和月线
。至于外资及陆资在台股转为买超44.97亿台币，中止先前连八个交易日卖超共463.52亿台
币。
  
    韩元兑美元收报1,145.4，上日收在1,149.1。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘折；目前一个月美元/台币远汇报30.282/30.352，上日收在30.
339。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.400。 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.336    30.405  30.307-30.395   30.365     6.95      10.09
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.336    30.403  30.311-30.395   30.351    4.065       6.34
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.035/-0.025              -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期           -0.275/-0.245              -0.280/-0.250
        
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