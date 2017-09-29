台湾汇市：台币兑美元收盘小升，国际美元反弹告终且外资偏汇入

* 国际美元反弹暂告段落，韩元走扬 * 明日周六料成交偏淡 * 台币兑美元明日主要区间料在30.200-30.400 路透台北9月29日 - 台币兑美元周五收盘小升。交易员表示，国际美元反弹暂 告段落，韩元走高，且今日台股小幅弹升，外资改为汇入，台币也自逾 两个月低位回扬；明日料因周六补上班，成交偏淡。 汇银人士指出，外资虽有小幅美元买盘点缀，但全日偏向汇入，不过比起日前台币走贬 行情，今日成交量已偏向淡静。也有交易员认为，国际市场今日是9月最末个交易日，各银 行获利了结使国际美元反弹告终。后续仍有扬升机会。 〞周六只剩下实质买卖盘，应该都没什么其他的，大约200-300支而已，成交不大。〞 一位大型商银交易员说。 汇银人士表示，临第四季的旺季，出口商的美元卖盘估计不会少，预料未来的抛汇力道 也不致太小。下周市场可能等待周五的美国非农就业数据出炉，藉此判断美联储未来方向。 台湾股市周五收盘小升0.33%，反弹力道不足，只站稳半年线，却无力反攻季线和月线 。至于外资及陆资在台股转为买超44.97亿台币，中止先前连八个交易日卖超共463.52亿台 币。 韩元兑美元收报1,145.4，上日收在1,149.1。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘折；目前一个月美元/台币远汇报30.282/30.352，上日收在30. 339。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.400。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.336 30.405 30.307-30.395 30.365 6.95 10.09 司 元太外汇经纪公 30.336 30.403 30.311-30.395 30.351 4.065 6.34 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.275/-0.245 -0.280/-0.250 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)