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2017年12月7日 / 上午9点02分 / 更新于 20 小时前

台湾汇市：台币兑美元收盘小贬，因股市连续下跌外资汇出

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收盘小贬
    * 股市接连下跌，外资有汇出压力
    * 出口商年底前仍有抛汇卖压
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.050

    路透台北12月7日 - 台币兑美元周四收盘小贬。台股接连下跌，外资有汇出压力，尤其
今日午后买汇特别积极。不过他们预期，出口商年底前也有不小的美元卖压，台币料缓步走贬。
    
    汇银人士表示，外商银行买卖美元双向都有，尤其上午汇入还比汇出多，台币汇价相对有撑。不过接近收
盘之际外商银的买汇力道稍大，令台币几近收在今日最低价。
    
    〞今天外资汇出，看起来后市会偏贬。〞一位大型本地商银交易员说。
    
    对股市接连大跌，交易员也表示，外资虽一直在集中市场卖超，但却未见汇出，可能他们资金仍留在台湾
市场，但却是进场做空，比如反台湾50ETF等等有价证券商品。
    
    〞年底出口商压力大，(美元)会推的很慢，〞前述交易员说。
    
    台湾股市周四收低，第三日下跌，惟跌幅收歛。。证交所资料显示，外资及陆
资在台股卖超67.56亿台币，连10个交易日卖超共计677.70亿台币。
    
    韩元兑美元收平盘附近，报1,093.5，上日收在1,093.7。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距
不大；目前一个月美元/台币远汇报29.952/29.981，上日收在29.994。 
 
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在30.000-30.050。
 16:00           台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公     30.025    30.010  30.004-30.026   30.025     7.49       4.69
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.025    30.010  30.005-30.025   30.015     3.63       2.70
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.065/-0.045               -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期            -0.385/-0.345               -0.390/-0.360
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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