台湾汇市：台币兑美元收盘小贬，因股市连续下跌外资汇出

* 台币兑美元收盘小贬 * 股市接连下跌，外资有汇出压力 * 出口商年底前仍有抛汇卖压 * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.050 路透台北12月7日 - 台币兑美元周四收盘小贬。台股接连下跌，外资有汇出压力，尤其 今日午后买汇特别积极。不过他们预期，出口商年底前也有不小的美元卖压，台币料缓步走贬。 汇银人士表示，外商银行买卖美元双向都有，尤其上午汇入还比汇出多，台币汇价相对有撑。不过接近收 盘之际外商银的买汇力道稍大，令台币几近收在今日最低价。 〞今天外资汇出，看起来后市会偏贬。〞一位大型本地商银交易员说。 对股市接连大跌，交易员也表示，外资虽一直在集中市场卖超，但却未见汇出，可能他们资金仍留在台湾 市场，但却是进场做空，比如反台湾50ETF等等有价证券商品。 〞年底出口商压力大，(美元)会推的很慢，〞前述交易员说。 台湾股市周四收低，第三日下跌，惟跌幅收歛。。证交所资料显示，外资及陆 资在台股卖超67.56亿台币，连10个交易日卖超共计677.70亿台币。 韩元兑美元收平盘附近，报1,093.5，上日收在1,093.7。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距 不大；目前一个月美元/台币远汇报29.952/29.981，上日收在29.994。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在30.000-30.050。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.025 30.010 30.004-30.026 30.025 7.49 4.69 司 元太外汇经纪公 30.025 30.010 30.005-30.025 30.015 3.63 2.70 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.385/-0.345 -0.390/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)