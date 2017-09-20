台湾汇市：台币兑美元收盘微升，美联储会议前成交萎缩显观望

* 台币兑美元收微升，终结连两贬 * 外商买汇但出口商抛汇，全日成交偏淡 * 观望美联储会议结论 * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.230 路透台北9月20日 - 台币兑美元周三收盘微升，结束连两日小贬。交易员表示 ，外商银买美元力道稍强，出口商也有卖汇，但全日成交萎缩。周四凌晨美联储会议结果公 布前，各方偏向观望。 汇银人士指出，外商银盘初先买汇，近午卖汇较多；午后开盘近终场买汇也稍多，致令 台币升幅稍缩减；出口商则全日都有美元卖压，只要美元趋弱至30.130以上则卖压偏大。整 体而言市场仍观望美联储会议的结论。 〞今天都是外商，先捉(美元)上去、再丢下来，后来又捉上去。〞一位小型商银交易员 说。 他们也说，出口商有些卖压，不过还算是正常的抛汇，压力不算太大。尤其是美联储会 议之前，各方尚且拿捏不定美元方向，倾向退场观望。 〞全天算是平淡无奇吧，〞一位大型商银交易员说。总计今日台北加上元太外汇的成交 量两者为11.04亿美元，较上日总合12.24亿美元减少近一成。 台北时间周四凌晨美联储将公布最新的会议结果，而各方也关注美联储的缩减资产表时 程何时启动。 台湾股市周三连续第二日收跌至逾三周新低。分析师称，受到苹果概念股走弱所累，带 动台股今日开低走低一度失守10,500点至于外资及陆资在台股卖超38.14亿台 币，连两个交易日卖超共98.36亿台币。 韩元兑美元收报1,128.3，上日收在1,131.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘再度扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.049/30.079，上日 收在30.050。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.230。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.132 30.137 30.085-30.170 30.170 6.79 8.08 司 元太外汇经纪公 30.130 30.135 30.086-30.160 30.130 4.25 4.16 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.100/-0.090 -0.080/-0.070 美元/台币六个月期 -0.385/-0.355 -0.350/-0.325 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)