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台湾汇市：台币兑美元收盘微升，美联储会议前成交萎缩显观望
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#亚洲
2017年9月20日 / 上午9点24分 / 1 个月内

台湾汇市：台币兑美元收盘微升，美联储会议前成交萎缩显观望

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收微升，终结连两贬
    * 外商买汇但出口商抛汇，全日成交偏淡
    * 观望美联储会议结论
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.230

    路透台北9月20日 - 台币兑美元周三收盘微升，结束连两日小贬。交易员表示
，外商银买美元力道稍强，出口商也有卖汇，但全日成交萎缩。周四凌晨美联储会议结果公
布前，各方偏向观望。
    
    汇银人士指出，外商银盘初先买汇，近午卖汇较多；午后开盘近终场买汇也稍多，致令
台币升幅稍缩减；出口商则全日都有美元卖压，只要美元趋弱至30.130以上则卖压偏大。整
体而言市场仍观望美联储会议的结论。
    
    〞今天都是外商，先捉(美元)上去、再丢下来，后来又捉上去。〞一位小型商银交易员
说。
     
    他们也说，出口商有些卖压，不过还算是正常的抛汇，压力不算太大。尤其是美联储会
议之前，各方尚且拿捏不定美元方向，倾向退场观望。
    
    〞全天算是平淡无奇吧，〞一位大型商银交易员说。总计今日台北加上元太外汇的成交
量两者为11.04亿美元，较上日总合12.24亿美元减少近一成。
             
    台北时间周四凌晨美联储将公布最新的会议结果，而各方也关注美联储的缩减资产表时
程何时启动。
    
    台湾股市周三连续第二日收跌至逾三周新低。分析师称，受到苹果概念股走弱所累，带
动台股今日开低走低一度失守10,500点至于外资及陆资在台股卖超38.14亿台
币，连两个交易日卖超共98.36亿台币。 
 
    韩元兑美元收报1,128.3，上日收在1,131.3。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘再度扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.049/30.079，上日
收在30.050。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.230。                  
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.132    30.137  30.085-30.170   30.170     6.79       8.08
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.130    30.135  30.086-30.160   30.130     4.25       4.16
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.100/-0.090              -0.080/-0.070
 美元/台币六个月期          -0.385/-0.355              -0.350/-0.325
        
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