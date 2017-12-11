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台湾汇市：台币兑美元收盘微贬，全日窄幅游走动能偏弱
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December 11, 2017 / 9:00 AM / in a day

台湾汇市：台币兑美元收盘微贬，全日窄幅游走动能偏弱

2 分钟阅读

    * 出口商小幅抛汇，外商银未见明确方向
    * 市场实质需求平平，台币窄幅波动
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.030

    路透台北12月11日 - 台币兑美元周一收盘微贬。交易员表示，尽管韩元收小升，但
台币全日多在区间内窄幅游走，出口商仅小幅抛汇；外商银则未见明确方向，全日交投动能偏弱。
    
    汇银人士表示，市场实质需求很小，全日交易量维持低档。进口商则在台币靠近30大关之际进场买汇，台
币波动区间相当窄幅。

    〞今天没什么波动，外商进出都有。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们认为，尽管美国联邦储备理事会(FED)本地时间周四清晨将公布利率决定，预估升息机会高，惟国际
金融市场早已反应美国升息的可能，也大多认为年底前台币落入窄幅波动可能性很高。
    
    一家大型商银交易员说，美国升息后的国际资金流动值得关注，是否真如部分交易人士预期，会开展美元
走高的行情，还在未定之天。
    　
    台湾股市周一量缩反弹，小幅收升。。台湾证券交易所显示，外资及陆资在台
股卖超37.75亿台币，连12个交易日卖超共计739.13亿台币。
      
    多数新兴亚币周一走坚，因美元整体走软，美国之前公布的薪资数据令人失望，引发对美国明年升息步伐
的疑虑。  
  
    本地时间16:50，韩元兑美元报1,092.3，上日收在1,093.3；台股加权指数则涨0.72%
。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不
多目前一个月美元/台币远汇报29.888/29.953，上日收在29.955。 
    
 
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在30.000-30.030。    
 16:00           台币/美元  上日收盘     波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                      报价                                      亿美元   量／亿美
                                                                              元 
 台北外汇经纪公     30.018    30.015  30.001-30.025    30.017     4.99       4.92
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     30.019    30.014  30.000-30.025    30.015      3.2       3.65
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.060               -0.085/-0.075
 美元/台币六个月期            -0.405/-0.365               -0.395/-0.365
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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