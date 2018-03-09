台湾汇市：台币兑美元收盘连两贬至逾一周低位，观望美国非农就业数据

* 台币兑美元连两日走贬至逾一周低位 * 外商银买汇力道稍大，出口商亦有抛汇 * 贸易战的发展仍受关注 * 下周台币交易区间料在29.200-29.350 路透台北3月9日 - 台币兑美元周五连两日收跌至逾一周低位。交易员表示， 美国贸易战看似暂时缓解，惟仍是观察重点，至于外商银近期买汇力道稍有加强，仍须关注 。本周五先视非农就业数据结果。 台币收盘前低是3月1日的29.318。汇银人士说，近日外商银持续买汇，力道明显较大， 下周仍以外商银动向最关键。而今日盘中台币走贬至29.300之后则见更多出口商进场抛汇， 限缩台币跌幅。 〞出口商在29.300这里蛮多的，如果台币要再贬要看外资了，〞一位大型商银交易员说 。 汇银人士认为，国际美元仍可能持续反弹，只要周五晚间美国将公布的非农就业数据优 于预期，市场料提高美国联邦储备理事会(FED)的升息预期由三次至四次。 根据路透调查，经济学家预计，美国2月就业报告显示，上月增加就业岗位20万个，与1 月涨幅一致。失业率下降0.1个百分点，至4.0%，这将是2000年12月以来最低。 **贸易战的发展仍须关注** 交易人士表示，本周美国总统川普(特朗普)签署提高钢、铝产品的进口关税法案，但各 界认为原本将引发高度冲突的情势较预期缓解，带动国际美元反弹，避险货币如日圆和欧元 走弱。 惟不少汇银人士仍表示，以欧盟为主的国家可能对美国的作法提出反制，贸易战冲突仍 不排除有再度升高可能，仍是全球贸易的变数。 〞欧盟的回应很重要，他们可不是省油的灯，〞一位大型商银交易员说。 美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和 加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。 对此，美国的几个主要贸易伙伴曾表示，将以直接行动来回应关税措施。 台湾股市周五连两日收升至逾一个月新高，周线则收涨1.6%。证交所资料 显示，外资及陆资在台股卖超19.23亿台币，连 三个交易日卖超共计35.89亿台币。 交易员预估，台币兑美元下周交易区间料在29.200-29.350。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.247/29.258，上日收 在29.256。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.300 29.261 29.280-29.328 29.328 5.69 5.72 司 元太外汇经纪公 29.300 29.261 29.280-29.305 29.280 4.68 3.83 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.065 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.495/-0.460 -0.500/-0.470 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如；审校 林高丽)