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亚洲
February 22, 2018 / 8:50 AM / 2 days ago

台湾汇市：台币兑美元收贬，外资进出频繁令成交量扩大

2 分钟阅读

    * 美元走强，台币随亚洲货币回落修正
    * 外资进出频繁，成交量随之扩大
    * 明日主要交易区间料在29.200-29.350

    路透台北2月22日 - 台币兑美元周四收贬。交易员表示，美元在美联储会议记录公布后上涨，令
台币随亚洲货币回落修正。外资今日进出频繁也令台币波动扩大，成交量升温。
    
    他们指出，今日外资主导盘势，一早即在两家外资保管行大举汇入下，台币一度由贬转升，但午后外资则
是有进有出。至于进、出口商则锁定区间操作，当台币贬至29.270出口商即抛汇，升至29.230进口商则进场承
接。 
    
    〞外资今天换手蛮频繁的，出口商不少，让台币表现还是偏强。〞一位公营银行交易员说。
    
    该交易员表示，出口商客户认为美元短线虽有支撑，但长期还是看贬，因此只要有还可以的价位就会卖汇
，以免又错失良机。
    
    至于外资动向，另一公营银行交易员认为，外资这两天在台股现货又买又卖，显示在美股动荡未结束前，
很难看出趋势。台币在外资进出频繁影响下，当日波动幅度也会比较大。
    
    他们认为，美元在3月美联储召开政策会议前，可能会略为偏强，但也不至于大幅升值，毕竟市场对美国
政府追求弱势美元的担忧依旧存在。   
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.200-29.350。 
    
    台湾股市周四收低。台湾加权股价指数收盘跌0.49%，至10,662.38点。台湾证券交易所周四资料 
显示，外资及陆资在台股转为卖超58.59亿台币；上交易日为买超89.77亿台币。
    
    新兴亚洲货币兑美元周四下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示，决策者
对有必要继续升息的信心增强。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目
前一个月美元/台币远汇报29.177/29.188，上日收在29.126。
  
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.301   29.245  29.224-29.330  29.320      11.91      6.82
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.300   29.243  29.224-29.315  29.280       5.42      4.57
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.090/-0.080             -0.110/-0.090
 美元/台币六个月期            -0.435/-0.415             -0.455/-0.415
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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