台湾汇市：台币兑美元收贬，外资进出频繁令成交量扩大

* 美元走强，台币随亚洲货币回落修正 * 外资进出频繁，成交量随之扩大 * 明日主要交易区间料在29.200-29.350 路透台北2月22日 - 台币兑美元周四收贬。交易员表示，美元在美联储会议记录公布后上涨，令 台币随亚洲货币回落修正。外资今日进出频繁也令台币波动扩大，成交量升温。 他们指出，今日外资主导盘势，一早即在两家外资保管行大举汇入下，台币一度由贬转升，但午后外资则 是有进有出。至于进、出口商则锁定区间操作，当台币贬至29.270出口商即抛汇，升至29.230进口商则进场承 接。 〞外资今天换手蛮频繁的，出口商不少，让台币表现还是偏强。〞一位公营银行交易员说。 该交易员表示，出口商客户认为美元短线虽有支撑，但长期还是看贬，因此只要有还可以的价位就会卖汇 ，以免又错失良机。 至于外资动向，另一公营银行交易员认为，外资这两天在台股现货又买又卖，显示在美股动荡未结束前， 很难看出趋势。台币在外资进出频繁影响下，当日波动幅度也会比较大。 他们认为，美元在3月美联储召开政策会议前，可能会略为偏强，但也不至于大幅升值，毕竟市场对美国 政府追求弱势美元的担忧依旧存在。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.200-29.350。 台湾股市周四收低。台湾加权股价指数收盘跌0.49%，至10,662.38点。台湾证券交易所周四资料 显示，外资及陆资在台股转为卖超58.59亿台币；上交易日为买超89.77亿台币。 新兴亚洲货币兑美元周四下跌，之前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示，决策者 对有必要继续升息的信心增强。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目 前一个月美元/台币远汇报29.177/29.188，上日收在29.126。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.301 29.245 29.224-29.330 29.320 11.91 6.82 司 元太外汇经纪公 29.300 29.243 29.224-29.315 29.280 5.42 4.57 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.110/-0.090 美元/台币六个月期 -0.435/-0.415 -0.455/-0.415 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)